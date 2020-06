LDH: 34,709 confirmed COVID-19 cases, 2,440 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Monday, 5/18/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 34,709 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,440. There are currently 1,031 patients hospitalized; 118 of those on ventilators.

As of 5/16/2020 there are 26,249 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 7,059 case(s) | 430 death(s) | 866 state tests | 36,027 commercial tests

Orleans – 6,822 case(s) | 495 death(s) | 1,787 state tests | 34,526 commercial tests

East Baton Rouge – 3,056 case(s) | 216 death(s) | 968 state tests | 16,882 commercial tests

Caddo – 1,898 case(s) | 155 death(s) | 127 state tests | 19,194 commercial tests

St. Tammany – 1,544 case(s) | 147 death(s) | 323 state tests | 13,623 commercial tests

Ouachita – 956 case(s) | 31 death(s) | 321 state tests | 8,319 commercial tests

St. John the Baptist – 830 case(s) | 77 death(s) | 375 state tests | 3,819 commercial tests

Ascension – 760 case(s) | 50 death(s) | 70 state tests | 5,911 commercial tests

Lafourche – 744 case(s) | 64 death(s) | 532 state tests | 5,202 commercial tests

Tangipahoa – 732 case(s) | 30 death(s) | 60 state tests | 5,287 commercial tests

St. Charles – 615 case(s) | 42 death(s) | 157 state tests | 4,419 commercial tests

Lafayette – 598 case(s) | 23 death(s) | 258 state tests | 12,519 commercial tests

Terrebonne – 590 case(s) | 43 death(s) | 290 state tests | 4,912 commercial tests

Iberville – 527 case(s) | 38 death(s) | 444 state tests | 1,722 commercial tests

Calcasieu – 520 case(s) | 40 death(s) | 188 state tests | 8,431 commercial tests

St. Bernard – 513 case(s) | 19 death(s) | 42 state tests | 2,982 commercial tests

Rapides – 499 case(s) | 14 death(s) | 613 state tests | 3,598 commercial tests

Washington – 370 case(s) | 32 death(s) | 393 state tests | 2,336 commercial tests

Iberia – 355 case(s) | 33 death(s) | 217 state tests | 3,293 commercial tests

Livingston – 350 case(s) | 25 death(s) | 57 state tests | 4,423 commercial tests

Bossier – 346 case(s) | 24 death(s) | 46 state tests | 7,677 commercial tests

St. James – 284 case(s) | 23 death(s) | 211 state tests | 2,477 commercial tests

St. Mary – 275 case(s) | 29 death(s) | 254 state tests | 2,091 commercial tests

St. Martin – 274 case(s) | 22 death(s) | 38 state tests | 2,580 commercial tests

Franklin – 273 case(s) | 8 death(s) | 238 state tests | 1,309 commercial tests

Acadia – 257 case(s) | 12 death(s) | 178 state tests | 2,885 commercial tests

Union – 243 case(s) | 14 death(s) | 47 state tests | 1,484 commercial tests

St. Landry – 235 case(s) | 51 death(s) | 289 state tests | 3,492 commercial tests

Assumption – 230 case(s) | 11 death(s) | 133 state tests | 1,470 commercial tests

De Soto – 224 case(s) | 16 death(s) | 20 state tests | 2,107 commercial tests

Plaquemines – 194 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,390 commercial tests

West Feliciana – 188 case(s) | 8 death(s) | 352 state tests | 116 commercial tests

East Feliciana – 177 case(s) | 23 death(s) | 407 state tests | 709 commercial tests

Pointe Coupee – 169 case(s) | 20 death(s) | 166 state tests | 974 commercial tests

West Baton Rouge – 148 case(s) | 30 death(s) | 28 state tests | 1,004 commercial tests

Lincoln – 121 case(s) | 13 death(s) | 109 state tests | 1,108 commercial tests

Allen – 118 case(s) | 10 death(s) | 43 state tests | 638 commercial tests

Webster – 117 case(s) | 5 death(s) | 13 state tests | 2,041 commercial tests

Richland – 107 case(s) | 1 death(s) | 30 state tests | 1,473 commercial tests

Catahoula – 106 case(s) | 3 death(s) | 13 state tests | 423 commercial tests

Natchitoches – 103 case(s) | 12 death(s) | 67 state tests | 1,200 commercial tests

Avoyelles – 93 case(s) | 9 death(s) | 84 state tests | 1,264 commercial tests

Morehouse – 93 case(s) | 5 death(s) | 38 state tests | 1,311 commercial tests

Winn – 89 case(s) | 2 death(s) | 91 state tests | 464 commercial tests

Bienville – 84 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 742 commercial tests

Parish Under Investigation – 72 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Jackson – 70 case(s) | 10 death(s) | 57 state tests | 595 commercial tests

Jefferson Davis – 70 case(s) | 6 death(s) | 400 state tests | 978 commercial tests

Evangeline – 66 case(s) | 1 death(s) | 199 state tests | 929 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 10 death(s) | 35 state tests | 614 commercial tests

Concordia – 57 case(s) | 5 death(s) | 6 state tests | 420 commercial tests

Beauregard – 52 case(s) | 4 death(s) | 15 state tests | 1,045 commercial tests

Caldwell – 50 case(s) | 0 death(s) | 118 state tests | 489 commercial tests

Vermilion – 45 case(s) | 3 death(s) | 35 state tests | 2,017 commercial tests

Red River – 43 case(s) | 6 death(s) | 16 state tests | 342 commercial tests

St. Helena – 41 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 202 commercial tests

La Salle – 40 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 610 commercial tests

East Carroll – 37 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 494 commercial tests

Sabine – 29 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 689 commercial tests

Madison – 24 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 274 commercial tests

Grant – 22 case(s) | 1 death(s) | 23 state tests | 456 commercial tests

Vernon – 21 case(s) | 2 death(s) | 8 state tests | 1,036 commercial tests

West Carroll – 18 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 441 commercial tests

Tensas – 5 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 115 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 106 commercial tests