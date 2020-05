LDH: 36,504 confirmed COVID-19 cases, 2,506 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Thursday, 5/21/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 36,504 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,506. There are currently 884 patients hospitalized; 107 of those on ventilators.

As of 5/16/2020 there are 26,249 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 7,175 case(s) | 432 death(s) | 926 state tests | 38,796 commercial tests

Orleans – 6,904 case(s) | 500 death(s) | 1,789 state tests | 37,542 commercial tests

East Baton Rouge – 3,319 case(s) | 225 death(s) | 1,249 state tests | 18,634 commercial tests

Caddo – 2,272 case(s) | 156 death(s) | 127 state tests | 26,748 commercial tests

St. Tammany – 1,599 case(s) | 154 death(s) | 543 state tests | 15,014 commercial tests

Ouachita – 1,032 case(s) | 34 death(s) | 330 state tests | 9,183 commercial tests

St. John the Baptist – 838 case(s) | 77 death(s) | 414 state tests | 4,122 commercial tests

Ascension – 782 case(s) | 52 death(s) | 70 state tests | 6,330 commercial tests

Tangipahoa – 767 case(s) | 31 death(s) | 177 state tests | 5,816 commercial tests

Lafourche – 763 case(s) | 64 death(s) | 557 state tests | 5,690 commercial tests

Lafayette – 631 case(s) | 23 death(s) | 427 state tests | 13,564 commercial tests

St. Charles – 618 case(s) | 43 death(s) | 158 state tests | 4,690 commercial tests

Terrebonne – 614 case(s) | 45 death(s) | 376 state tests | 5,338 commercial tests

Rapides – 591 case(s) | 16 death(s) | 682 state tests | 4,353 commercial tests

Calcasieu – 548 case(s) | 42 death(s) | 211 state tests | 9,320 commercial tests

Iberville – 540 case(s) | 39 death(s) | 454 state tests | 1,870 commercial tests

St. Bernard – 521 case(s) | 21 death(s) | 42 state tests | 3,197 commercial tests

Iberia – 384 case(s) | 35 death(s) | 221 state tests | 3,663 commercial tests

Washington – 383 case(s) | 36 death(s) | 408 state tests | 2,560 commercial tests

Bossier – 374 case(s) | 24 death(s) | 46 state tests | 9,789 commercial tests

Livingston – 363 case(s) | 26 death(s) | 58 state tests | 4,813 commercial tests

St. James – 289 case(s) | 24 death(s) | 217 state tests | 2,623 commercial tests

St. Mary – 288 case(s) | 29 death(s) | 261 state tests | 2,257 commercial tests

Franklin – 287 case(s) | 9 death(s) | 239 state tests | 1,488 commercial tests

St. Martin – 287 case(s) | 22 death(s) | 45 state tests | 2,756 commercial tests

Union – 287 case(s) | 16 death(s) | 51 state tests | 1,792 commercial tests

Acadia – 269 case(s) | 15 death(s) | 182 state tests | 3,112 commercial tests

St. Landry – 244 case(s) | 52 death(s) | 299 state tests | 3,950 commercial tests

Assumption – 238 case(s) | 11 death(s) | 156 state tests | 1,586 commercial tests

De Soto – 235 case(s) | 16 death(s) | 20 state tests | 2,320 commercial tests

Plaquemines – 197 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,479 commercial tests

West Feliciana – 193 case(s) | 8 death(s) | 366 state tests | 130 commercial tests

East Feliciana – 183 case(s) | 27 death(s) | 457 state tests | 768 commercial tests

Pointe Coupee – 181 case(s) | 22 death(s) | 175 state tests | 1,101 commercial tests

Allen – 172 case(s) | 10 death(s) | 43 state tests | 1,282 commercial tests

West Baton Rouge – 152 case(s) | 30 death(s) | 28 state tests | 1,218 commercial tests

Natchitoches – 141 case(s) | 13 death(s) | 69 state tests | 1,563 commercial tests

Lincoln – 130 case(s) | 14 death(s) | 115 state tests | 1,586 commercial tests

Webster – 126 case(s) | 5 death(s) | 13 state tests | 2,636 commercial tests

Bienville – 114 case(s) | 21 death(s) | 20 state tests | 1,154 commercial tests

Richland – 113 case(s) | 2 death(s) | 31 state tests | 1,624 commercial tests

Catahoula – 112 case(s) | 3 death(s) | 14 state tests | 517 commercial tests

Morehouse – 108 case(s) | 5 death(s) | 40 state tests | 1,528 commercial tests

Winn – 100 case(s) | 2 death(s) | 102 state tests | 640 commercial tests

Avoyelles – 99 case(s) | 9 death(s) | 88 state tests | 1,399 commercial tests

Evangeline – 83 case(s) | 1 death(s) | 217 state tests | 1,090 commercial tests

Jackson – 80 case(s) | 10 death(s) | 66 state tests | 645 commercial tests

Parish Under Investigation – 78 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Jefferson Davis – 72 case(s) | 6 death(s) | 407 state tests | 1,051 commercial tests

Concordia – 68 case(s) | 5 death(s) | 6 state tests | 584 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 10 death(s) | 36 state tests | 752 commercial tests

Beauregard – 54 case(s) | 4 death(s) | 17 state tests | 1,152 commercial tests

Caldwell – 51 case(s) | 0 death(s) | 118 state tests | 535 commercial tests

East Carroll – 51 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 552 commercial tests

Vermilion – 50 case(s) | 3 death(s) | 38 state tests | 2,186 commercial tests

La Salle – 45 case(s) | 1 death(s) | 32 state tests | 657 commercial tests

Red River – 44 case(s) | 6 death(s) | 16 state tests | 410 commercial tests

Madison – 43 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 344 commercial tests

St. Helena – 43 case(s) | 1 death(s) | 31 state tests | 217 commercial tests

Sabine – 39 case(s) | 0 death(s) | 30 state tests | 852 commercial tests

Grant – 26 case(s) | 1 death(s) | 23 state tests | 500 commercial tests

Vernon – 22 case(s) | 2 death(s) | 9 state tests | 1,150 commercial tests

West Carroll – 21 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 548 commercial tests

Tensas – 10 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 185 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 114 commercial tests