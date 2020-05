LDH: 35,316 confirmed COVID-19 cases, 2,485 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Wednesday, 5/20/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 35,316 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,485. There are currently 931 patients hospitalized; 110 of those on ventilators.

As of 5/16/2020 there are 26,249 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 7,128 case(s) | 431 death(s) | 868 state tests | 38,062 commercial tests

Orleans – 6,884 case(s) | 500 death(s) | 1,789 state tests | 36,558 commercial tests

East Baton Rouge – 3,213 case(s) | 221 death(s) | 1,199 state tests | 17,981 commercial tests

Caddo – 1,939 case(s) | 156 death(s) | 127 state tests | 20,468 commercial tests

St. Tammany – 1,572 case(s) | 151 death(s) | 439 state tests | 14,445 commercial tests

Ouachita – 980 case(s) | 34 death(s) | 328 state tests | 8,834 commercial tests

St. John the Baptist – 832 case(s) | 77 death(s) | 377 state tests | 4,029 commercial tests

Ascension – 768 case(s) | 52 death(s) | 70 state tests | 6,172 commercial tests

Lafourche – 753 case(s) | 64 death(s) | 543 state tests | 5,512 commercial tests

Tangipahoa – 752 case(s) | 30 death(s) | 61 state tests | 5,663 commercial tests

St. Charles – 615 case(s) | 42 death(s) | 158 state tests | 4,607 commercial tests

Lafayette – 607 case(s) | 23 death(s) | 259 state tests | 12,980 commercial tests

Terrebonne – 594 case(s) | 44 death(s) | 302 state tests | 5,170 commercial tests

Iberville – 531 case(s) | 38 death(s) | 453 state tests | 1,823 commercial tests

Calcasieu – 521 case(s) | 42 death(s) | 210 state tests | 9,105 commercial tests

St. Bernard – 518 case(s) | 21 death(s) | 42 state tests | 3,138 commercial tests

Rapides – 516 case(s) | 16 death(s) | 650 state tests | 4,015 commercial tests

Washington – 376 case(s) | 36 death(s) | 402 state tests | 2,466 commercial tests

Iberia – 359 case(s) | 35 death(s) | 218 state tests | 3,405 commercial tests

Livingston – 358 case(s) | 26 death(s) | 58 state tests | 4,685 commercial tests

Bossier – 353 case(s) | 24 death(s) | 46 state tests | 8,162 commercial tests

St. James – 284 case(s) | 23 death(s) | 217 state tests | 2,565 commercial tests

St. Mary – 281 case(s) | 29 death(s) | 258 state tests | 2,191 commercial tests

St. Martin – 275 case(s) | 22 death(s) | 38 state tests | 2,667 commercial tests

Franklin – 274 case(s) | 9 death(s) | 239 state tests | 1,381 commercial tests

Acadia – 262 case(s) | 12 death(s) | 178 state tests | 2,997 commercial tests

Union – 245 case(s) | 14 death(s) | 51 state tests | 1,529 commercial tests

St. Landry – 237 case(s) | 52 death(s) | 292 state tests | 3,691 commercial tests

Assumption – 233 case(s) | 11 death(s) | 134 state tests | 1,534 commercial tests

De Soto – 228 case(s) | 16 death(s) | 20 state tests | 2,187 commercial tests

Plaquemines – 197 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,450 commercial tests

West Feliciana – 192 case(s) | 8 death(s) | 363 state tests | 128 commercial tests

East Feliciana – 179 case(s) | 27 death(s) | 457 state tests | 745 commercial tests

Pointe Coupee – 179 case(s) | 21 death(s) | 173 state tests | 1,090 commercial tests

Allen – 157 case(s) | 10 death(s) | 43 state tests | 1,099 commercial tests

West Baton Rouge – 149 case(s) | 30 death(s) | 28 state tests | 1,179 commercial tests

Lincoln – 122 case(s) | 14 death(s) | 114 state tests | 1,199 commercial tests

Webster – 119 case(s) | 5 death(s) | 13 state tests | 2,147 commercial tests

Richland – 108 case(s) | 2 death(s) | 31 state tests | 1,553 commercial tests

Catahoula – 106 case(s) | 3 death(s) | 14 state tests | 446 commercial tests

Natchitoches – 103 case(s) | 13 death(s) | 68 state tests | 1,320 commercial tests

Avoyelles – 96 case(s) | 9 death(s) | 88 state tests | 1,300 commercial tests

Morehouse – 94 case(s) | 5 death(s) | 40 state tests | 1,351 commercial tests

Winn – 90 case(s) | 2 death(s) | 94 state tests | 506 commercial tests

Bienville – 84 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 759 commercial tests

Jackson – 76 case(s) | 10 death(s) | 63 state tests | 635 commercial tests

Parish Under Investigation – 72 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Jefferson Davis – 71 case(s) | 6 death(s) | 406 state tests | 1,028 commercial tests

Evangeline – 67 case(s) | 1 death(s) | 203 state tests | 976 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 10 death(s) | 35 state tests | 637 commercial tests

Concordia – 57 case(s) | 5 death(s) | 6 state tests | 448 commercial tests

Beauregard – 52 case(s) | 4 death(s) | 17 state tests | 1,123 commercial tests

Caldwell – 50 case(s) | 0 death(s) | 118 state tests | 519 commercial tests

East Carroll – 46 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 541 commercial tests

Vermilion – 45 case(s) | 3 death(s) | 35 state tests | 2,070 commercial tests

Red River – 43 case(s) | 6 death(s) | 16 state tests | 392 commercial tests

St. Helena – 42 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 214 commercial tests

La Salle – 40 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 649 commercial tests

Madison – 33 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 332 commercial tests

Sabine – 31 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 722 commercial tests

Grant – 22 case(s) | 1 death(s) | 23 state tests | 476 commercial tests

Vernon – 21 case(s) | 2 death(s) | 9 state tests | 1,106 commercial tests

West Carroll – 19 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 522 commercial tests

Tensas – 5 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 122 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 110 commercial tests