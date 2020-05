LDH: 35,038 confirmed COVID-19 cases, 2,458 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Tuesday, 5/19/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 35,038 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,458. There are currently 1,004 patients hospitalized; 112 of those on ventilators.

As of 5/16/2020 there are 26,249 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 7,095 case(s) | 429 death(s) | 867 state tests | 37,131 commercial tests

Orleans – 6,869 case(s) | 494 death(s) | 1,788 state tests | 35,597 commercial tests

East Baton Rouge – 3,145 case(s) | 219 death(s) | 1,075 state tests | 17,533 commercial tests

Caddo – 1,912 case(s) | 155 death(s) | 127 state tests | 19,630 commercial tests

St. Tammany – 1,559 case(s) | 149 death(s) | 323 state tests | 13,954 commercial tests

Ouachita – 966 case(s) | 32 death(s) | 323 state tests | 8,687 commercial tests

St. John the Baptist – 831 case(s) | 77 death(s) | 377 state tests | 3,902 commercial tests

Ascension – 762 case(s) | 50 death(s) | 70 state tests | 6,045 commercial tests

Lafourche – 750 case(s) | 64 death(s) | 541 state tests | 5,350 commercial tests

Tangipahoa – 742 case(s) | 30 death(s) | 60 state tests | 5,479 commercial tests

St. Charles – 615 case(s) | 42 death(s) | 158 state tests | 4,485 commercial tests

Lafayette – 605 case(s) | 23 death(s) | 258 state tests | 12,757 commercial tests

Terrebonne – 591 case(s) | 44 death(s) | 298 state tests | 5,060 commercial tests

Iberville – 528 case(s) | 38 death(s) | 444 state tests | 1,764 commercial tests

Calcasieu – 521 case(s) | 40 death(s) | 188 state tests | 8,813 commercial tests

St. Bernard – 516 case(s) | 20 death(s) | 42 state tests | 3,072 commercial tests

Rapides – 504 case(s) | 15 death(s) | 646 state tests | 3,939 commercial tests

Washington – 375 case(s) | 34 death(s) | 393 state tests | 2,374 commercial tests

Iberia – 358 case(s) | 35 death(s) | 217 state tests | 3,349 commercial tests

Livingston – 356 case(s) | 26 death(s) | 57 state tests | 4,568 commercial tests

Bossier – 348 case(s) | 24 death(s) | 46 state tests | 7,846 commercial tests

St. James – 284 case(s) | 23 death(s) | 215 state tests | 2,515 commercial tests

St. Mary – 277 case(s) | 29 death(s) | 256 state tests | 2,129 commercial tests

St. Martin – 275 case(s) | 22 death(s) | 38 state tests | 2,620 commercial tests

Franklin – 274 case(s) | 9 death(s) | 238 state tests | 1,344 commercial tests

Acadia – 262 case(s) | 12 death(s) | 178 state tests | 2,941 commercial tests

Union – 245 case(s) | 15 death(s) | 49 state tests | 1,500 commercial tests

St. Landry – 237 case(s) | 51 death(s) | 290 state tests | 3,597 commercial tests

Assumption – 230 case(s) | 11 death(s) | 134 state tests | 1,505 commercial tests

De Soto – 226 case(s) | 16 death(s) | 20 state tests | 2,137 commercial tests

Plaquemines – 196 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,425 commercial tests

West Feliciana – 190 case(s) | 8 death(s) | 355 state tests | 119 commercial tests

East Feliciana – 179 case(s) | 24 death(s) | 443 state tests | 727 commercial tests

Pointe Coupee – 173 case(s) | 21 death(s) | 170 state tests | 998 commercial tests

West Baton Rouge – 148 case(s) | 30 death(s) | 28 state tests | 1,138 commercial tests

Allen – 131 case(s) | 10 death(s) | 43 state tests | 749 commercial tests

Lincoln – 122 case(s) | 14 death(s) | 110 state tests | 1,176 commercial tests

Webster – 119 case(s) | 5 death(s) | 13 state tests | 2,109 commercial tests

Richland – 108 case(s) | 2 death(s) | 30 state tests | 1,524 commercial tests

Catahoula – 106 case(s) | 3 death(s) | 13 state tests | 438 commercial tests

Natchitoches – 103 case(s) | 12 death(s) | 68 state tests | 1,316 commercial tests

Avoyelles – 94 case(s) | 9 death(s) | 85 state tests | 1,286 commercial tests

Morehouse – 93 case(s) | 5 death(s) | 38 state tests | 1,338 commercial tests

Winn – 90 case(s) | 2 death(s) | 92 state tests | 502 commercial tests

Bienville – 84 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 751 commercial tests

Jackson – 75 case(s) | 10 death(s) | 59 state tests | 620 commercial tests

Parish Under Investigation – 72 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Jefferson Davis – 71 case(s) | 6 death(s) | 402 state tests | 1,013 commercial tests

Evangeline – 67 case(s) | 1 death(s) | 202 state tests | 958 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 10 death(s) | 35 state tests | 627 commercial tests

Concordia – 57 case(s) | 5 death(s) | 6 state tests | 429 commercial tests

Beauregard – 52 case(s) | 4 death(s) | 15 state tests | 1,083 commercial tests

Caldwell – 50 case(s) | 0 death(s) | 118 state tests | 505 commercial tests

East Carroll – 46 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 533 commercial tests

Vermilion – 45 case(s) | 3 death(s) | 35 state tests | 2,045 commercial tests

Red River – 43 case(s) | 6 death(s) | 16 state tests | 385 commercial tests

St. Helena – 41 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 207 commercial tests

La Salle – 40 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 649 commercial tests

Sabine – 30 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 699 commercial tests

Madison – 27 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 285 commercial tests

Grant – 22 case(s) | 1 death(s) | 23 state tests | 475 commercial tests

Vernon – 21 case(s) | 2 death(s) | 8 state tests | 1,097 commercial tests

West Carroll – 19 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 513 commercial tests

Tensas – 5 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 116 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 110 commercial tests