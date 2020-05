LDH: 34,432 confirmed COVID-19 cases, 2,425 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Sunday, 5/17/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 34,432 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,425. There are currently 1,019 patients hospitalized; 111 of those on ventilators.

As of 5/10/2020 there are 22,608 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 7,039 case(s) | 430 death(s) | 863 state tests | 35,623 commercial tests

Orleans – 6,809 case(s) | 495 death(s) | 1,786 state tests | 34,137 commercial tests

East Baton Rouge – 3,034 case(s) | 212 death(s) | 965 state tests | 16,650 commercial tests

Caddo – 1,877 case(s) | 155 death(s) | 127 state tests | 18,898 commercial tests

St. Tammany – 1,539 case(s) | 144 death(s) | 322 state tests | 13,318 commercial tests

Ouachita – 946 case(s) | 31 death(s) | 319 state tests | 8,163 commercial tests

St. John the Baptist – 829 case(s) | 77 death(s) | 371 state tests | 3,769 commercial tests

Ascension – 756 case(s) | 49 death(s) | 70 state tests | 5,843 commercial tests

Lafourche – 742 case(s) | 63 death(s) | 521 state tests | 5,017 commercial tests

Tangipahoa – 729 case(s) | 30 death(s) | 60 state tests | 5,156 commercial tests

St. Charles – 613 case(s) | 42 death(s) | 156 state tests | 4,344 commercial tests

Lafayette – 590 case(s) | 23 death(s) | 258 state tests | 12,343 commercial tests

Terrebonne – 585 case(s) | 43 death(s) | 282 state tests | 4,790 commercial tests

Iberville – 526 case(s) | 38 death(s) | 439 state tests | 1,703 commercial tests

Calcasieu – 517 case(s) | 40 death(s) | 188 state tests | 8,373 commercial tests

St. Bernard – 512 case(s) | 18 death(s) | 42 state tests | 2,931 commercial tests

Rapides – 474 case(s) | 14 death(s) | 459 state tests | 3,526 commercial tests

Washington – 365 case(s) | 32 death(s) | 393 state tests | 2,267 commercial tests

Iberia – 353 case(s) | 32 death(s) | 217 state tests | 3,243 commercial tests

Livingston – 348 case(s) | 25 death(s) | 57 state tests | 4,363 commercial tests

Bossier – 344 case(s) | 23 death(s) | 46 state tests | 7,571 commercial tests

St. James – 283 case(s) | 23 death(s) | 209 state tests | 2,456 commercial tests

St. Martin – 274 case(s) | 22 death(s) | 38 state tests | 2,547 commercial tests

St. Mary – 274 case(s) | 29 death(s) | 249 state tests | 1,992 commercial tests

Franklin – 273 case(s) | 8 death(s) | 238 state tests | 1,275 commercial tests

Union – 242 case(s) | 14 death(s) | 45 state tests | 1,449 commercial tests

St. Landry – 231 case(s) | 51 death(s) | 289 state tests | 3,418 commercial tests

Assumption – 230 case(s) | 11 death(s) | 132 state tests | 1,399 commercial tests

De Soto – 222 case(s) | 15 death(s) | 20 state tests | 2,057 commercial tests

Acadia – 198 case(s) | 12 death(s) | 93 state tests | 2,848 commercial tests

Plaquemines – 194 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,374 commercial tests

West Feliciana – 186 case(s) | 8 death(s) | 350 state tests | 115 commercial tests

East Feliciana – 176 case(s) | 22 death(s) | 354 state tests | 699 commercial tests

Pointe Coupee – 168 case(s) | 20 death(s) | 166 state tests | 957 commercial tests

West Baton Rouge – 148 case(s) | 30 death(s) | 28 state tests | 969 commercial tests

Lincoln – 121 case(s) | 13 death(s) | 106 state tests | 1,073 commercial tests

Webster – 113 case(s) | 5 death(s) | 13 state tests | 2,001 commercial tests

Catahoula – 106 case(s) | 3 death(s) | 13 state tests | 421 commercial tests

Richland – 106 case(s) | 1 death(s) | 30 state tests | 1,459 commercial tests

Natchitoches – 101 case(s) | 12 death(s) | 67 state tests | 1,184 commercial tests

Allen – 100 case(s) | 10 death(s) | 41 state tests | 531 commercial tests

Avoyelles – 92 case(s) | 9 death(s) | 81 state tests | 1,255 commercial tests

Morehouse – 91 case(s) | 5 death(s) | 38 state tests | 1,285 commercial tests

Winn – 84 case(s) | 2 death(s) | 83 state tests | 447 commercial tests

Bienville – 83 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 732 commercial tests

Parish Under Investigation – 72 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Jackson – 69 case(s) | 9 death(s) | 55 state tests | 569 commercial tests

Jefferson Davis – 69 case(s) | 6 death(s) | 400 state tests | 975 commercial tests

Evangeline – 66 case(s) | 1 death(s) | 199 state tests | 924 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 10 death(s) | 32 state tests | 604 commercial tests

Concordia – 57 case(s) | 5 death(s) | 6 state tests | 414 commercial tests

Beauregard – 52 case(s) | 4 death(s) | 15 state tests | 1,044 commercial tests

Caldwell – 50 case(s) | 0 death(s) | 118 state tests | 481 commercial tests

Vermilion – 44 case(s) | 3 death(s) | 35 state tests | 1,996 commercial tests

Red River – 42 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 338 commercial tests

St. Helena – 41 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 200 commercial tests

La Salle – 40 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 604 commercial tests

East Carroll – 34 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 477 commercial tests

Sabine – 29 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 672 commercial tests

Madison – 24 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 263 commercial tests

Grant – 21 case(s) | 1 death(s) | 14 state tests | 449 commercial tests

Vernon – 20 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 1,032 commercial tests

West Carroll – 13 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 429 commercial tests

Tensas – 5 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 115 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 106 commercial tests