LDH: 34,117 confirmed COVID-19 cases, 2,413 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Saturday, 5/16/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 34,117 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,413. There are currently 1,028 patients hospitalized; 123 of those on ventilators.

As of 5/10/2020 there are 22,608 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 6,982 case(s) | 427 death(s) | 861 state tests | 34,881 commercial tests

Orleans – 6,781 case(s) | 495 death(s) | 1,786 state tests | 33,262 commercial tests

East Baton Rouge – 3,009 case(s) | 208 death(s) | 921 state tests | 16,342 commercial tests

Caddo – 1,864 case(s) | 155 death(s) | 126 state tests | 18,724 commercial tests

St. Tammany – 1,528 case(s) | 142 death(s) | 322 state tests | 13,027 commercial tests

Ouachita – 931 case(s) | 31 death(s) | 314 state tests | 8,001 commercial tests

St. John the Baptist – 829 case(s) | 77 death(s) | 352 state tests | 3,718 commercial tests

Ascension – 752 case(s) | 49 death(s) | 68 state tests | 5,752 commercial tests

Lafourche – 738 case(s) | 63 death(s) | 516 state tests | 4,905 commercial tests

Tangipahoa – 719 case(s) | 31 death(s) | 60 state tests | 5,085 commercial tests

St. Charles – 613 case(s) | 41 death(s) | 154 state tests | 4,311 commercial tests

Lafayette – 578 case(s) | 23 death(s) | 229 state tests | 12,127 commercial tests

Terrebonne – 567 case(s) | 43 death(s) | 268 state tests | 4,653 commercial tests

Iberville – 524 case(s) | 38 death(s) | 436 state tests | 1,683 commercial tests

Calcasieu – 514 case(s) | 40 death(s) | 186 state tests | 8,182 commercial tests

St. Bernard – 511 case(s) | 18 death(s) | 42 state tests | 2,890 commercial tests

Rapides – 437 case(s) | 14 death(s) | 317 state tests | 3,453 commercial tests

Washington – 363 case(s) | 32 death(s) | 387 state tests | 2,173 commercial tests

Iberia – 353 case(s) | 32 death(s) | 215 state tests | 3,199 commercial tests

Livingston – 344 case(s) | 24 death(s) | 56 state tests | 4,299 commercial tests

Bossier – 342 case(s) | 23 death(s) | 46 state tests | 7,517 commercial tests

St. James – 282 case(s) | 23 death(s) | 207 state tests | 2,395 commercial tests

St. Martin – 272 case(s) | 22 death(s) | 36 state tests | 2,510 commercial tests

St. Mary – 269 case(s) | 29 death(s) | 203 state tests | 1,929 commercial tests

Franklin – 268 case(s) | 8 death(s) | 223 state tests | 1,254 commercial tests

Union – 236 case(s) | 14 death(s) | 44 state tests | 1,408 commercial tests

St. Landry – 230 case(s) | 51 death(s) | 262 state tests | 3,333 commercial tests

Assumption – 229 case(s) | 11 death(s) | 131 state tests | 1,323 commercial tests

De Soto – 218 case(s) | 15 death(s) | 20 state tests | 2,033 commercial tests

Plaquemines – 194 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,353 commercial tests

Acadia – 192 case(s) | 11 death(s) | 91 state tests | 2,770 commercial tests

West Feliciana – 184 case(s) | 8 death(s) | 348 state tests | 115 commercial tests

East Feliciana – 176 case(s) | 22 death(s) | 322 state tests | 690 commercial tests

Pointe Coupee – 163 case(s) | 20 death(s) | 165 state tests | 833 commercial tests

West Baton Rouge – 148 case(s) | 30 death(s) | 27 state tests | 958 commercial tests

Lincoln – 119 case(s) | 13 death(s) | 102 state tests | 1,040 commercial tests

Webster – 113 case(s) | 5 death(s) | 13 state tests | 1,990 commercial tests

Richland – 106 case(s) | 1 death(s) | 30 state tests | 1,437 commercial tests

Catahoula – 104 case(s) | 3 death(s) | 13 state tests | 411 commercial tests

Natchitoches – 101 case(s) | 12 death(s) | 67 state tests | 1,176 commercial tests

Allen – 99 case(s) | 10 death(s) | 41 state tests | 515 commercial tests

Avoyelles – 89 case(s) | 9 death(s) | 77 state tests | 1,233 commercial tests

Morehouse – 85 case(s) | 5 death(s) | 38 state tests | 1,260 commercial tests

Bienville – 82 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 719 commercial tests

Winn – 80 case(s) | 2 death(s) | 80 state tests | 445 commercial tests

Parish Under Investigation – 72 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Jefferson Davis – 69 case(s) | 6 death(s) | 396 state tests | 951 commercial tests

Jackson – 68 case(s) | 9 death(s) | 53 state tests | 558 commercial tests

Evangeline – 66 case(s) | 1 death(s) | 198 state tests | 909 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 10 death(s) | 32 state tests | 602 commercial tests

Concordia – 56 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 410 commercial tests

Beauregard – 51 case(s) | 4 death(s) | 14 state tests | 1,016 commercial tests

Caldwell – 50 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 472 commercial tests

Vermilion – 44 case(s) | 3 death(s) | 35 state tests | 1,926 commercial tests

Red River – 42 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 336 commercial tests

St. Helena – 41 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 199 commercial tests

La Salle – 37 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 591 commercial tests

East Carroll – 32 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 470 commercial tests

Sabine – 29 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 666 commercial tests

Madison – 24 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 258 commercial tests

Grant – 20 case(s) | 1 death(s) | 12 state tests | 437 commercial tests

Vernon – 20 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 1,021 commercial tests

West Carroll – 12 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 420 commercial tests

Tensas – 5 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 115 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 106 commercial tests