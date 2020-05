LDH: 33,837 confirmed COVID-19 cases, 2,382 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Friday, 5/15/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 33,837 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,382. There are currently 1,091 patients hospitalized; 132 of those on ventilators.

As of 5/10/2020 there are 22,608 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 6,897 case(s) | 424 death(s) | 861 state tests | 33,926 commercial tests

Orleans – 6,787 case(s) | 489 death(s) | 1,786 state tests | 32,343 commercial tests

East Baton Rouge – 2,953 case(s) | 205 death(s) | 888 state tests | 15,987 commercial tests

Caddo – 1,846 case(s) | 147 death(s) | 126 state tests | 18,288 commercial tests

St. Tammany – 1,520 case(s) | 143 death(s) | 322 state tests | 12,627 commercial tests

Ouachita – 891 case(s) | 31 death(s) | 313 state tests | 7,816 commercial tests

St. John the Baptist – 830 case(s) | 77 death(s) | 340 state tests | 3,648 commercial tests

Ascension – 749 case(s) | 48 death(s) | 67 state tests | 5,643 commercial tests

Lafourche – 724 case(s) | 63 death(s) | 512 state tests | 4,761 commercial tests

Tangipahoa – 707 case(s) | 30 death(s) | 60 state tests | 4,883 commercial tests

St. Charles – 606 case(s) | 41 death(s) | 132 state tests | 4,259 commercial tests

Terrebonne – 557 case(s) | 43 death(s) | 263 state tests | 4,501 commercial tests

Iberville – 543 case(s) | 38 death(s) | 434 state tests | 1,651 commercial tests

Lafayette – 543 case(s) | 23 death(s) | 195 state tests | 11,897 commercial tests

St. Bernard – 517 case(s) | 18 death(s) | 42 state tests | 2,831 commercial tests

Calcasieu – 513 case(s) | 40 death(s) | 184 state tests | 8,019 commercial tests

Rapides – 424 case(s) | 14 death(s) | 298 state tests | 3,402 commercial tests

Washington – 357 case(s) | 31 death(s) | 381 state tests | 2,070 commercial tests

Iberia – 352 case(s) | 31 death(s) | 215 state tests | 3,122 commercial tests

Livingston – 347 case(s) | 23 death(s) | 55 state tests | 4,164 commercial tests

Bossier – 336 case(s) | 23 death(s) | 46 state tests | 7,339 commercial tests

St. James – 284 case(s) | 23 death(s) | 205 state tests | 2,369 commercial tests

St. Martin – 278 case(s) | 22 death(s) | 33 state tests | 2,468 commercial tests

St. Mary – 268 case(s) | 28 death(s) | 200 state tests | 1,853 commercial tests

Franklin – 266 case(s) | 8 death(s) | 223 state tests | 1,223 commercial tests

St. Landry – 244 case(s) | 51 death(s) | 254 state tests | 3,280 commercial tests

Union – 238 case(s) | 13 death(s) | 44 state tests | 1,374 commercial tests

Assumption – 235 case(s) | 11 death(s) | 131 state tests | 1,270 commercial tests

De Soto – 225 case(s) | 14 death(s) | 20 state tests | 1,959 commercial tests

Plaquemines – 193 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,334 commercial tests

Acadia – 189 case(s) | 11 death(s) | 89 state tests | 2,695 commercial tests

West Feliciana – 184 case(s) | 8 death(s) | 332 state tests | 114 commercial tests

East Feliciana – 172 case(s) | 21 death(s) | 257 state tests | 679 commercial tests

Pointe Coupee – 155 case(s) | 18 death(s) | 161 state tests | 749 commercial tests

West Baton Rouge – 150 case(s) | 30 death(s) | 27 state tests | 940 commercial tests

Lincoln – 122 case(s) | 13 death(s) | 102 state tests | 1,010 commercial tests

Webster – 112 case(s) | 5 death(s) | 13 state tests | 1,947 commercial tests

Richland – 106 case(s) | 1 death(s) | 27 state tests | 1,390 commercial tests

Catahoula – 103 case(s) | 3 death(s) | 13 state tests | 407 commercial tests

Natchitoches – 102 case(s) | 12 death(s) | 64 state tests | 1,159 commercial tests

Allen – 94 case(s) | 10 death(s) | 41 state tests | 512 commercial tests

Morehouse – 92 case(s) | 5 death(s) | 38 state tests | 1,241 commercial tests

Bienville – 83 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 706 commercial tests

Avoyelles – 80 case(s) | 9 death(s) | 75 state tests | 1,207 commercial tests

Winn – 76 case(s) | 2 death(s) | 70 state tests | 441 commercial tests

Evangeline – 74 case(s) | 1 death(s) | 196 state tests | 898 commercial tests

Jefferson Davis – 70 case(s) | 6 death(s) | 393 state tests | 942 commercial tests

Jackson – 69 case(s) | 8 death(s) | 52 state tests | 537 commercial tests

Parish Under Investigation – 65 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 59 case(s) | 10 death(s) | 32 state tests | 590 commercial tests

Concordia – 55 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 403 commercial tests

Beauregard – 50 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 997 commercial tests

Caldwell – 48 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 460 commercial tests

Vermilion – 43 case(s) | 3 death(s) | 34 state tests | 1,827 commercial tests

Red River – 40 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 327 commercial tests

St. Helena – 40 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 191 commercial tests

La Salle – 36 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 572 commercial tests

Sabine – 29 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 647 commercial tests

East Carroll – 26 case(s) | 0 death(s) | 5 state tests | 447 commercial tests

Madison – 24 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 249 commercial tests

Grant – 20 case(s) | 1 death(s) | 12 state tests | 432 commercial tests

Vernon – 19 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 982 commercial tests

West Carroll – 11 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 408 commercial tests

Tensas – 6 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 106 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 105 commercial tests