LDH: 32,662 confirmed COVID-19 cases, 2,315 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Wednesday, 5/13/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 32,662 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,315. There are currently 1,194 patients hospitalized; 147 of those on ventilators.

As of 5/10/2020 there are 22,608 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 6,833 case(s) | 408 death(s) | 860 state tests | 32,337 commercial tests

Orleans – 6,753 case(s) | 481 death(s) | 1,786 state tests | 30,573 commercial tests

East Baton Rouge – 2,487 case(s) | 199 death(s) | 815 state tests | 13,198 commercial tests

Caddo – 1,800 case(s) | 140 death(s) | 126 state tests | 17,606 commercial tests

St. Tammany – 1,492 case(s) | 142 death(s) | 321 state tests | 11,800 commercial tests

Ouachita – 861 case(s) | 31 death(s) | 304 state tests | 7,507 commercial tests

St. John the Baptist – 808 case(s) | 77 death(s) | 232 state tests | 3,505 commercial tests

Lafourche – 716 case(s) | 60 death(s) | 497 state tests | 4,549 commercial tests

Ascension – 704 case(s) | 48 death(s) | 66 state tests | 5,045 commercial tests

Tangipahoa – 687 case(s) | 30 death(s) | 60 state tests | 4,611 commercial tests

St. Charles – 600 case(s) | 43 death(s) | 109 state tests | 4,068 commercial tests

Terrebonne – 542 case(s) | 39 death(s) | 259 state tests | 4,218 commercial tests

Lafayette – 537 case(s) | 22 death(s) | 167 state tests | 11,527 commercial tests

St. Bernard – 515 case(s) | 18 death(s) | 42 state tests | 2,699 commercial tests

Iberville – 507 case(s) | 38 death(s) | 416 state tests | 1,441 commercial tests

Calcasieu – 505 case(s) | 40 death(s) | 171 state tests | 7,596 commercial tests

Rapides – 394 case(s) | 13 death(s) | 266 state tests | 3,318 commercial tests

Iberia – 352 case(s) | 26 death(s) | 213 state tests | 3,001 commercial tests

Washington – 350 case(s) | 29 death(s) | 373 state tests | 1,924 commercial tests

Bossier – 324 case(s) | 22 death(s) | 45 state tests | 7,077 commercial tests

Livingston – 293 case(s) | 23 death(s) | 51 state tests | 3,695 commercial tests

St. Martin – 276 case(s) | 22 death(s) | 32 state tests | 2,368 commercial tests

St. James – 268 case(s) | 22 death(s) | 127 state tests | 2,271 commercial tests

St. Mary – 257 case(s) | 26 death(s) | 189 state tests | 1,711 commercial tests

Franklin – 256 case(s) | 7 death(s) | 217 state tests | 1,182 commercial tests

St. Landry – 241 case(s) | 51 death(s) | 214 state tests | 3,123 commercial tests

Assumption – 231 case(s) | 11 death(s) | 103 state tests | 1,127 commercial tests

Union – 227 case(s) | 11 death(s) | 38 state tests | 1,288 commercial tests

De Soto – 221 case(s) | 14 death(s) | 20 state tests | 1,874 commercial tests

Plaquemines – 191 case(s) | 16 death(s) | 10 state tests | 1,276 commercial tests

West Feliciana – 187 case(s) | 7 death(s) | 325 state tests | 86 commercial tests

Acadia – 151 case(s) | 11 death(s) | 65 state tests | 2,543 commercial tests

East Feliciana – 145 case(s) | 21 death(s) | 208 state tests | 564 commercial tests

Pointe Coupee – 139 case(s) | 16 death(s) | 155 state tests | 617 commercial tests

West Baton Rouge – 124 case(s) | 30 death(s) | 25 state tests | 767 commercial tests

Lincoln – 115 case(s) | 13 death(s) | 99 state tests | 948 commercial tests

Webster – 112 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 2,077 commercial tests

Richland – 104 case(s) | 1 death(s) | 27 state tests | 1,343 commercial tests

Catahoula – 103 case(s) | 3 death(s) | 12 state tests | 388 commercial tests

Natchitoches – 100 case(s) | 9 death(s) | 62 state tests | 1,135 commercial tests

Allen – 94 case(s) | 10 death(s) | 36 state tests | 500 commercial tests

Morehouse – 87 case(s) | 5 death(s) | 36 state tests | 1,184 commercial tests

Bienville – 80 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 677 commercial tests

Avoyelles – 79 case(s) | 9 death(s) | 74 state tests | 1,180 commercial tests

Evangeline – 74 case(s) | 1 death(s) | 116 state tests | 861 commercial tests

Jefferson Davis – 69 case(s) | 6 death(s) | 319 state tests | 922 commercial tests

Jackson – 67 case(s) | 8 death(s) | 48 state tests | 512 commercial tests

Parish Under Investigation – 64 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Winn – 64 case(s) | 2 death(s) | 58 state tests | 432 commercial tests

Claiborne – 59 case(s) | 10 death(s) | 32 state tests | 565 commercial tests

Concordia – 51 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 394 commercial tests

Beauregard – 48 case(s) | 4 death(s) | 12 state tests | 945 commercial tests

Caldwell – 48 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 453 commercial tests

Vermilion – 42 case(s) | 2 death(s) | 30 state tests | 1,740 commercial tests

St. Helena – 38 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 180 commercial tests

Red River – 37 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 316 commercial tests

La Salle – 35 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 553 commercial tests

Sabine – 28 case(s) | 0 death(s) | 29 state tests | 616 commercial tests

East Carroll – 25 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 425 commercial tests

Vernon – 19 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 881 commercial tests

Grant – 18 case(s) | 1 death(s) | 10 state tests | 419 commercial tests

Madison – 14 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 228 commercial tests

Tensas – 6 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 102 commercial tests

West Carroll – 5 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 394 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 103 commercial tests