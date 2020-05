LDH: 32,050 confirmed COVID-19 cases, 2,281 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Tuesday, 5/12/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 32,050 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,281. There are currently 1,320 patients hospitalized; 146 of those on ventilators.

As of 5/10/2020 there are 22,608 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 6,789 case(s) | 405 death(s) | 860 state tests | 31,239 commercial tests

Orleans – 6,718 case(s) | 477 death(s) | 1,785 state tests | 29,577 commercial tests

East Baton Rouge – 2,445 case(s) | 190 death(s) | 781 state tests | 12,791 commercial tests

Caddo – 1,784 case(s) | 135 death(s) | 125 state tests | 17,191 commercial tests

St. Tammany – 1,477 case(s) | 141 death(s) | 319 state tests | 11,307 commercial tests

Ouachita – 856 case(s) | 27 death(s) | 298 state tests | 7,133 commercial tests

St. John the Baptist – 804 case(s) | 76 death(s) | 231 state tests | 3,404 commercial tests

Lafourche – 715 case(s) | 60 death(s) | 497 state tests | 4,391 commercial tests

Ascension – 701 case(s) | 49 death(s) | 64 state tests | 4,867 commercial tests

Tangipahoa – 679 case(s) | 29 death(s) | 60 state tests | 4,471 commercial tests

St. Charles – 596 case(s) | 43 death(s) | 109 state tests | 3,975 commercial tests

Terrebonne – 533 case(s) | 39 death(s) | 259 state tests | 3,997 commercial tests

St. Bernard – 515 case(s) | 19 death(s) | 42 state tests | 2,629 commercial tests

Lafayette – 512 case(s) | 22 death(s) | 135 state tests | 11,019 commercial tests

Iberville – 504 case(s) | 37 death(s) | 411 state tests | 1,410 commercial tests

Calcasieu – 496 case(s) | 40 death(s) | 164 state tests | 7,428 commercial tests

Rapides – 376 case(s) | 13 death(s) | 253 state tests | 3,238 commercial tests

Washington – 347 case(s) | 26 death(s) | 363 state tests | 1,865 commercial tests

Bossier – 313 case(s) | 22 death(s) | 44 state tests | 6,851 commercial tests

Iberia – 287 case(s) | 26 death(s) | 213 state tests | 2,632 commercial tests

Livingston – 283 case(s) | 24 death(s) | 51 state tests | 3,584 commercial tests

St. Martin – 264 case(s) | 21 death(s) | 32 state tests | 2,282 commercial tests

St. James – 256 case(s) | 20 death(s) | 122 state tests | 2,169 commercial tests

St. Mary – 251 case(s) | 26 death(s) | 187 state tests | 1,578 commercial tests

Assumption – 230 case(s) | 11 death(s) | 103 state tests | 1,076 commercial tests

De Soto – 215 case(s) | 14 death(s) | 20 state tests | 1,808 commercial tests

St. Landry – 215 case(s) | 51 death(s) | 206 state tests | 2,787 commercial tests

Franklin – 208 case(s) | 6 death(s) | 132 state tests | 954 commercial tests

Plaquemines – 191 case(s) | 19 death(s) | 10 state tests | 1,237 commercial tests

West Feliciana – 186 case(s) | 8 death(s) | 323 state tests | 83 commercial tests

Union – 171 case(s) | 11 death(s) | 38 state tests | 1,034 commercial tests

Acadia – 152 case(s) | 11 death(s) | 56 state tests | 2,465 commercial tests

East Feliciana – 140 case(s) | 20 death(s) | 207 state tests | 551 commercial tests

Pointe Coupee – 138 case(s) | 17 death(s) | 152 state tests | 608 commercial tests

West Baton Rouge – 124 case(s) | 28 death(s) | 24 state tests | 735 commercial tests

Lincoln – 107 case(s) | 12 death(s) | 99 state tests | 884 commercial tests

Richland – 103 case(s) | 1 death(s) | 27 state tests | 1,281 commercial tests

Webster – 101 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,952 commercial tests

Natchitoches – 100 case(s) | 9 death(s) | 61 state tests | 1,102 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 10 death(s) | 35 state tests | 457 commercial tests

Catahoula – 86 case(s) | 3 death(s) | 11 state tests | 333 commercial tests

Bienville – 77 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 649 commercial tests

Avoyelles – 76 case(s) | 8 death(s) | 71 state tests | 1,120 commercial tests

Evangeline – 68 case(s) | 1 death(s) | 113 state tests | 761 commercial tests

Jefferson Davis – 68 case(s) | 6 death(s) | 162 state tests | 908 commercial tests

Jackson – 67 case(s) | 6 death(s) | 48 state tests | 494 commercial tests

Morehouse – 67 case(s) | 5 death(s) | 34 state tests | 1,003 commercial tests

Parish Under Investigation – 64 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 59 case(s) | 9 death(s) | 32 state tests | 537 commercial tests

Winn – 54 case(s) | 2 death(s) | 49 state tests | 424 commercial tests

Caldwell – 48 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 433 commercial tests

Beauregard – 46 case(s) | 4 death(s) | 10 state tests | 913 commercial tests

Concordia – 43 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 276 commercial tests

Vermilion – 41 case(s) | 2 death(s) | 28 state tests | 1,645 commercial tests

St. Helena – 38 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 178 commercial tests

Red River – 36 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 303 commercial tests

La Salle – 33 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 543 commercial tests

East Carroll – 24 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 410 commercial tests

Sabine – 19 case(s) | 1 death(s) | 29 state tests | 494 commercial tests

Grant – 18 case(s) | 1 death(s) | 10 state tests | 412 commercial tests

Vernon – 18 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 760 commercial tests

Madison – 14 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 207 commercial tests

Tensas – 6 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 95 commercial tests

West Carroll – 5 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 372 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 100 commercial tests