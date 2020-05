LDH: 31,815 confirmed COVID-19 cases, 2,213 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Monday, 5/11/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 31,815 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,242. There are currently 1,310 patients hospitalized; 157 of those on ventilators.

As of 5/10/2020 there are 22,608 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 6,755 case(s) | 402 death(s) | 860 state tests | 30,173 commercial tests

Orleans – 6,693 case(s) | 470 death(s) | 1,785 state tests | 28,694 commercial tests

East Baton Rouge – 2,398 case(s) | 188 death(s) | 772 state tests | 12,366 commercial tests

Caddo – 1,765 case(s) | 132 death(s) | 125 state tests | 16,696 commercial tests

St. Tammany – 1,463 case(s) | 136 death(s) | 315 state tests | 10,990 commercial tests

Ouachita – 842 case(s) | 25 death(s) | 295 state tests | 6,879 commercial tests

St. John the Baptist – 801 case(s) | 77 death(s) | 231 state tests | 3,318 commercial tests

Lafourche – 713 case(s) | 59 death(s) | 497 state tests | 4,249 commercial tests

Ascension – 695 case(s) | 48 death(s) | 64 state tests | 4,766 commercial tests

Tangipahoa – 670 case(s) | 28 death(s) | 60 state tests | 4,300 commercial tests

St. Charles – 595 case(s) | 43 death(s) | 109 state tests | 3,819 commercial tests

Terrebonne – 528 case(s) | 39 death(s) | 258 state tests | 3,850 commercial tests

St. Bernard – 514 case(s) | 20 death(s) | 42 state tests | 2,562 commercial tests

Lafayette – 508 case(s) | 22 death(s) | 135 state tests | 10,791 commercial tests

Iberville – 501 case(s) | 36 death(s) | 408 state tests | 1,371 commercial tests

Calcasieu – 496 case(s) | 37 death(s) | 164 state tests | 7,281 commercial tests

Rapides – 370 case(s) | 13 death(s) | 207 state tests | 2,959 commercial tests

Washington – 342 case(s) | 26 death(s) | 360 state tests | 1,814 commercial tests

Bossier – 312 case(s) | 21 death(s) | 44 state tests | 6,701 commercial tests

Iberia – 286 case(s) | 26 death(s) | 212 state tests | 2,582 commercial tests

Livingston – 281 case(s) | 24 death(s) | 51 state tests | 3,482 commercial tests

St. Martin – 260 case(s) | 21 death(s) | 32 state tests | 2,230 commercial tests

St. James – 256 case(s) | 20 death(s) | 122 state tests | 2,135 commercial tests

St. Mary – 250 case(s) | 26 death(s) | 187 state tests | 1,525 commercial tests

Assumption – 228 case(s) | 11 death(s) | 103 state tests | 1,049 commercial tests

De Soto – 215 case(s) | 14 death(s) | 20 state tests | 1,761 commercial tests

St. Landry – 214 case(s) | 50 death(s) | 205 state tests | 2,711 commercial tests

Franklin – 208 case(s) | 4 death(s) | 132 state tests | 920 commercial tests

Plaquemines – 190 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 1,190 commercial tests

West Feliciana – 184 case(s) | 6 death(s) | 321 state tests | 83 commercial tests

Union – 169 case(s) | 10 death(s) | 38 state tests | 1,007 commercial tests

Acadia – 152 case(s) | 11 death(s) | 56 state tests | 2,411 commercial tests

East Feliciana – 136 case(s) | 20 death(s) | 202 state tests | 533 commercial tests

Pointe Coupee – 136 case(s) | 17 death(s) | 152 state tests | 594 commercial tests

West Baton Rouge – 123 case(s) | 29 death(s) | 24 state tests | 724 commercial tests

Lincoln – 107 case(s) | 11 death(s) | 99 state tests | 855 commercial tests

Richland – 103 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 1,212 commercial tests

Natchitoches – 100 case(s) | 9 death(s) | 61 state tests | 990 commercial tests

Webster – 100 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,900 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 34 state tests | 432 commercial tests

Catahoula – 85 case(s) | 3 death(s) | 11 state tests | 309 commercial tests

Bienville – 77 case(s) | 20 death(s) | 20 state tests | 633 commercial tests

Avoyelles – 75 case(s) | 7 death(s) | 70 state tests | 1,079 commercial tests

Jefferson Davis – 68 case(s) | 6 death(s) | 160 state tests | 886 commercial tests

Evangeline – 67 case(s) | 1 death(s) | 111 state tests | 723 commercial tests

Jackson – 67 case(s) | 5 death(s) | 46 state tests | 473 commercial tests

Morehouse – 65 case(s) | 5 death(s) | 34 state tests | 966 commercial tests

Parish Under Investigation – 64 case(s) | 2 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 59 case(s) | 9 death(s) | 32 state tests | 518 commercial tests

Winn – 52 case(s) | 2 death(s) | 47 state tests | 394 commercial tests

Caldwell – 48 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 407 commercial tests

Beauregard – 46 case(s) | 4 death(s) | 10 state tests | 869 commercial tests

Concordia – 43 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 265 commercial tests

Vermilion – 41 case(s) | 2 death(s) | 28 state tests | 1,617 commercial tests

Red River – 36 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 277 commercial tests

St. Helena – 35 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 175 commercial tests

La Salle – 33 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 508 commercial tests

East Carroll – 23 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 400 commercial tests

Sabine – 19 case(s) | 1 death(s) | 29 state tests | 481 commercial tests

Grant – 18 case(s) | 0 death(s) | 9 state tests | 386 commercial tests

Vernon – 18 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 712 commercial tests

Madison – 13 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 205 commercial tests

Tensas – 6 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 95 commercial tests

West Carroll – 5 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 342 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 95 commercial tests