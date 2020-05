LDH: 31,417 confirmed COVID-19 cases, 2,194 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Saturday, 5/9/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 31,417 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,194. There are currently 1,333 patients hospitalized; 165 of those on ventilators.

As of 5/2/2020 there are 20,316 presumed recovered cases in the state.

Jefferson – 6,679 case(s) | 396 death(s) | 858 state tests | 28,960 commercial tests

Orleans – 6,674 case(s) | 468 death(s) | 1,785 state tests | 27,663 commercial tests

East Baton Rouge – 2,348 case(s) | 179 death(s) | 742 state tests | 11,740 commercial tests

Caddo – 1,743 case(s) | 129 death(s) | 125 state tests | 16,097 commercial tests

St. Tammany – 1,447 case(s) | 130 death(s) | 314 state tests | 10,563 commercial tests

Ouachita – 836 case(s) | 25 death(s) | 279 state tests | 6,653 commercial tests

St. John the Baptist – 801 case(s) | 76 death(s) | 227 state tests | 3,242 commercial tests

Lafourche – 706 case(s) | 59 death(s) | 480 state tests | 4,019 commercial tests

Ascension – 689 case(s) | 46 death(s) | 64 state tests | 4,483 commercial tests

Tangipahoa – 652 case(s) | 27 death(s) | 60 state tests | 4,103 commercial tests

St. Charles – 593 case(s) | 43 death(s) | 108 state tests | 3,745 commercial tests

Terrebonne – 523 case(s) | 37 death(s) | 257 state tests | 3,641 commercial tests

St. Bernard – 512 case(s) | 20 death(s) | 42 state tests | 2,496 commercial tests

Lafayette – 498 case(s) | 22 death(s) | 101 state tests | 10,548 commercial tests

Iberville – 495 case(s) | 36 death(s) | 401 state tests | 1,313 commercial tests

Calcasieu – 490 case(s) | 37 death(s) | 159 state tests | 6,835 commercial tests

Rapides – 351 case(s) | 12 death(s) | 126 state tests | 2,899 commercial tests

Washington – 335 case(s) | 26 death(s) | 355 state tests | 1,721 commercial tests

Bossier – 310 case(s) | 20 death(s) | 44 state tests | 6,474 commercial tests

Iberia – 285 case(s) | 26 death(s) | 210 state tests | 2,479 commercial tests

Livingston – 277 case(s) | 22 death(s) | 49 state tests | 3,313 commercial tests

St. James – 257 case(s) | 20 death(s) | 121 state tests | 2,096 commercial tests

St. Martin – 257 case(s) | 21 death(s) | 32 state tests | 2,176 commercial tests

St. Mary – 242 case(s) | 26 death(s) | 182 state tests | 1,408 commercial tests

De Soto – 213 case(s) | 13 death(s) | 20 state tests | 1,684 commercial tests

St. Landry – 211 case(s) | 49 death(s) | 152 state tests | 2,620 commercial tests

Assumption – 208 case(s) | 11 death(s) | 57 state tests | 993 commercial tests

Plaquemines – 189 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 1,161 commercial tests

Franklin – 188 case(s) | 4 death(s) | 95 state tests | 889 commercial tests

West Feliciana – 183 case(s) | 6 death(s) | 318 state tests | 77 commercial tests

Union – 162 case(s) | 8 death(s) | 35 state tests | 956 commercial tests

Acadia – 151 case(s) | 11 death(s) | 48 state tests | 2,326 commercial tests

East Feliciana – 136 case(s) | 21 death(s) | 199 state tests | 509 commercial tests

Pointe Coupee – 126 case(s) | 17 death(s) | 144 state tests | 535 commercial tests

West Baton Rouge – 122 case(s) | 25 death(s) | 23 state tests | 686 commercial tests

Lincoln – 106 case(s) | 11 death(s) | 96 state tests | 804 commercial tests

Richland – 99 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 1,136 commercial tests

Natchitoches – 98 case(s) | 9 death(s) | 56 state tests | 964 commercial tests

Webster – 97 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,832 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 34 state tests | 426 commercial tests

Catahoula – 83 case(s) | 2 death(s) | 11 state tests | 302 commercial tests

Bienville – 77 case(s) | 18 death(s) | 20 state tests | 614 commercial tests

Avoyelles – 74 case(s) | 7 death(s) | 65 state tests | 1,056 commercial tests

Evangeline – 67 case(s) | 1 death(s) | 107 state tests | 703 commercial tests

Jefferson Davis – 67 case(s) | 6 death(s) | 142 state tests | 855 commercial tests

Parish Under Investigation – 64 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Morehouse – 60 case(s) | 5 death(s) | 32 state tests | 916 commercial tests

Claiborne – 59 case(s) | 9 death(s) | 31 state tests | 510 commercial tests

Jackson – 59 case(s) | 4 death(s) | 42 state tests | 420 commercial tests

Winn – 51 case(s) | 2 death(s) | 45 state tests | 386 commercial tests

Caldwell – 48 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 398 commercial tests

Beauregard – 46 case(s) | 4 death(s) | 10 state tests | 802 commercial tests

Concordia – 43 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 261 commercial tests

Vermilion – 41 case(s) | 2 death(s) | 27 state tests | 1,581 commercial tests

Red River – 36 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 274 commercial tests

St. Helena – 35 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 165 commercial tests

La Salle – 33 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 492 commercial tests

Grant – 18 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 374 commercial tests

Vernon – 18 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 701 commercial tests

East Carroll – 17 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 365 commercial tests

Sabine – 17 case(s) | 1 death(s) | 28 state tests | 455 commercial tests

Madison – 12 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 202 commercial tests

Tensas – 6 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 95 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 325 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 90 commercial tests