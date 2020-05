LDH: 30,855 confirmed COVID-19 cases, 2,154 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Friday, 5/8/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 30,855 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,154. There are currently 1,359 patients hospitalized; 185 of those on ventilators.

As of 5/2/2020 there are 20,316 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,645 case(s) | 463 death(s) | 1,784 state tests | 26,504 commercial tests

Jefferson – 6,610 case(s) | 392 death(s) | 857 state tests | 27,691 commercial tests

East Baton Rouge – 2,284 case(s) | 171 death(s) | 725 state tests | 11,014 commercial tests

Caddo – 1,712 case(s) | 128 death(s) | 125 state tests | 15,607 commercial tests

St. Tammany – 1,416 case(s) | 125 death(s) | 311 state tests | 9,851 commercial tests

Ouachita – 820 case(s) | 25 death(s) | 277 state tests | 6,347 commercial tests

St. John the Baptist – 791 case(s) | 76 death(s) | 196 state tests | 3,078 commercial tests

Lafourche – 698 case(s) | 57 death(s) | 476 state tests | 3,728 commercial tests

Ascension – 675 case(s) | 46 death(s) | 64 state tests | 4,294 commercial tests

Tangipahoa – 645 case(s) | 27 death(s) | 59 state tests | 3,958 commercial tests

St. Charles – 593 case(s) | 43 death(s) | 108 state tests | 3,618 commercial tests

St. Bernard – 508 case(s) | 20 death(s) | 42 state tests | 2,373 commercial tests

Terrebonne – 501 case(s) | 36 death(s) | 257 state tests | 3,307 commercial tests

Iberville – 493 case(s) | 35 death(s) | 394 state tests | 1,274 commercial tests

Calcasieu – 481 case(s) | 38 death(s) | 155 state tests | 6,566 commercial tests

Lafayette – 481 case(s) | 21 death(s) | 94 state tests | 10,097 commercial tests

Rapides – 338 case(s) | 11 death(s) | 120 state tests | 2,785 commercial tests

Washington – 312 case(s) | 24 death(s) | 346 state tests | 1,546 commercial tests

Bossier – 308 case(s) | 19 death(s) | 44 state tests | 6,302 commercial tests

Iberia – 283 case(s) | 26 death(s) | 210 state tests | 2,393 commercial tests

Livingston – 268 case(s) | 21 death(s) | 49 state tests | 3,165 commercial tests

St. James – 257 case(s) | 20 death(s) | 118 state tests | 2,023 commercial tests

St. Martin – 255 case(s) | 20 death(s) | 32 state tests | 2,094 commercial tests

St. Mary – 224 case(s) | 25 death(s) | 181 state tests | 1,232 commercial tests

De Soto – 208 case(s) | 13 death(s) | 20 state tests | 1,611 commercial tests

Assumption – 206 case(s) | 10 death(s) | 57 state tests | 947 commercial tests

St. Landry – 204 case(s) | 49 death(s) | 112 state tests | 2,508 commercial tests

Plaquemines – 185 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 1,116 commercial tests

West Feliciana – 176 case(s) | 6 death(s) | 285 state tests | 74 commercial tests

Union – 153 case(s) | 8 death(s) | 33 state tests | 902 commercial tests

Franklin – 146 case(s) | 4 death(s) | 32 state tests | 841 commercial tests

Acadia – 142 case(s) | 11 death(s) | 46 state tests | 2,174 commercial tests

East Feliciana – 133 case(s) | 19 death(s) | 195 state tests | 480 commercial tests

Pointe Coupee – 125 case(s) | 17 death(s) | 139 state tests | 510 commercial tests

West Baton Rouge – 119 case(s) | 24 death(s) | 23 state tests | 650 commercial tests

Lincoln – 103 case(s) | 11 death(s) | 95 state tests | 754 commercial tests

Webster – 97 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,781 commercial tests

Richland – 95 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 999 commercial tests

Natchitoches – 92 case(s) | 8 death(s) | 55 state tests | 943 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 34 state tests | 419 commercial tests

Bienville – 77 case(s) | 17 death(s) | 20 state tests | 590 commercial tests

Avoyelles – 74 case(s) | 7 death(s) | 61 state tests | 1,005 commercial tests

Evangeline – 67 case(s) | 1 death(s) | 104 state tests | 676 commercial tests

Jefferson Davis – 66 case(s) | 6 death(s) | 140 state tests | 818 commercial tests

Parish Under Investigation – 63 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Catahoula – 59 case(s) | 2 death(s) | 11 state tests | 265 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 9 death(s) | 31 state tests | 499 commercial tests

Jackson – 58 case(s) | 4 death(s) | 39 state tests | 410 commercial tests

Morehouse – 57 case(s) | 5 death(s) | 32 state tests | 852 commercial tests

Winn – 49 case(s) | 2 death(s) | 45 state tests | 372 commercial tests

Caldwell – 47 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 376 commercial tests

Beauregard – 44 case(s) | 4 death(s) | 10 state tests | 778 commercial tests

Concordia – 43 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 257 commercial tests

Vermilion – 40 case(s) | 2 death(s) | 25 state tests | 1,528 commercial tests

Red River – 34 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 261 commercial tests

St. Helena – 32 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 151 commercial tests

La Salle – 31 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 476 commercial tests

Grant – 17 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 357 commercial tests

Sabine – 17 case(s) | 1 death(s) | 27 state tests | 429 commercial tests

Vernon – 17 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 690 commercial tests

East Carroll – 15 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 338 commercial tests

Madison – 8 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 186 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 25 state tests | 303 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 90 commercial tests

Tensas – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 79 commercial tests