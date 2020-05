LDH: 30,652 confirmed COVID-19 cases, 2,135 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Thursday, 5/7/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 30,652 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,135. There are currently 1,432 patients hospitalized; 189 of those on ventilators.

As of 5/2/2020 there are 20,316 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,626 case(s) | 463 death(s) | 1,784 state tests | 25,977 commercial tests

Jefferson – 6,588 case(s) | 391 death(s) | 856 state tests | 27,487 commercial tests

East Baton Rouge – 2,256 case(s) | 170 death(s) | 699 state tests | 10,926 commercial tests

Caddo – 1,690 case(s) | 126 death(s) | 125 state tests | 15,439 commercial tests

St. Tammany – 1,415 case(s) | 124 death(s) | 310 state tests | 9,831 commercial tests

Ouachita – 814 case(s) | 25 death(s) | 273 state tests | 6,338 commercial tests

St. John the Baptist – 791 case(s) | 76 death(s) | 195 state tests | 3,063 commercial tests

Lafourche – 693 case(s) | 55 death(s) | 413 state tests | 3,721 commercial tests

Ascension – 672 case(s) | 46 death(s) | 61 state tests | 4,278 commercial tests

Tangipahoa – 635 case(s) | 26 death(s) | 59 state tests | 3,875 commercial tests

St. Charles – 594 case(s) | 43 death(s) | 108 state tests | 3,612 commercial tests

St. Bernard – 508 case(s) | 20 death(s) | 42 state tests | 2,357 commercial tests

Terrebonne – 499 case(s) | 35 death(s) | 251 state tests | 3,305 commercial tests

Iberville – 492 case(s) | 33 death(s) | 384 state tests | 1,269 commercial tests

Lafayette – 479 case(s) | 21 death(s) | 92 state tests | 10,081 commercial tests

Calcasieu – 478 case(s) | 37 death(s) | 145 state tests | 6,542 commercial tests

Rapides – 316 case(s) | 11 death(s) | 117 state tests | 2,767 commercial tests

Washington – 308 case(s) | 24 death(s) | 343 state tests | 1,534 commercial tests

Bossier – 307 case(s) | 18 death(s) | 44 state tests | 6,248 commercial tests

Iberia – 281 case(s) | 26 death(s) | 208 state tests | 2,392 commercial tests

Livingston – 268 case(s) | 19 death(s) | 46 state tests | 3,151 commercial tests

St. James – 256 case(s) | 20 death(s) | 115 state tests | 2,020 commercial tests

St. Martin – 254 case(s) | 20 death(s) | 30 state tests | 2,090 commercial tests

St. Mary – 222 case(s) | 24 death(s) | 171 state tests | 1,230 commercial tests

De Soto – 207 case(s) | 13 death(s) | 20 state tests | 1,584 commercial tests

Assumption – 206 case(s) | 9 death(s) | 56 state tests | 947 commercial tests

St. Landry – 203 case(s) | 49 death(s) | 111 state tests | 2,507 commercial tests

Plaquemines – 185 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 1,107 commercial tests

West Feliciana – 174 case(s) | 5 death(s) | 271 state tests | 74 commercial tests

Union – 151 case(s) | 8 death(s) | 32 state tests | 894 commercial tests

Franklin – 145 case(s) | 4 death(s) | 32 state tests | 841 commercial tests

Acadia – 142 case(s) | 11 death(s) | 44 state tests | 2,173 commercial tests

East Feliciana – 132 case(s) | 19 death(s) | 193 state tests | 475 commercial tests

Pointe Coupee – 120 case(s) | 17 death(s) | 137 state tests | 508 commercial tests

West Baton Rouge – 118 case(s) | 24 death(s) | 22 state tests | 649 commercial tests

Lincoln – 101 case(s) | 11 death(s) | 93 state tests | 750 commercial tests

Webster – 97 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,772 commercial tests

Natchitoches – 91 case(s) | 8 death(s) | 53 state tests | 942 commercial tests

Richland – 91 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 997 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 34 state tests | 419 commercial tests

Bienville – 78 case(s) | 16 death(s) | 20 state tests | 586 commercial tests

Avoyelles – 74 case(s) | 7 death(s) | 61 state tests | 1,003 commercial tests

Jefferson Davis – 66 case(s) | 6 death(s) | 134 state tests | 817 commercial tests

Evangeline – 64 case(s) | 1 death(s) | 103 state tests | 675 commercial tests

Parish Under Investigation – 63 case(s) | 1 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 9 death(s) | 31 state tests | 494 commercial tests

Jackson – 57 case(s) | 4 death(s) | 37 state tests | 409 commercial tests

Morehouse – 57 case(s) | 5 death(s) | 32 state tests | 852 commercial tests

Winn – 48 case(s) | 2 death(s) | 44 state tests | 371 commercial tests

Catahoula – 46 case(s) | 2 death(s) | 9 state tests | 252 commercial tests

Beauregard – 44 case(s) | 4 death(s) | 10 state tests | 776 commercial tests

Concordia – 42 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 256 commercial tests

Caldwell – 41 case(s) | 0 death(s) | 117 state tests | 376 commercial tests

Vermilion – 40 case(s) | 2 death(s) | 24 state tests | 1,527 commercial tests

Red River – 34 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 261 commercial tests

St. Helena – 32 case(s) | 1 death(s) | 9 state tests | 151 commercial tests

La Salle – 30 case(s) | 0 death(s) | 32 state tests | 472 commercial tests

Grant – 17 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 357 commercial tests

Sabine – 17 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 425 commercial tests

Vernon – 17 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 690 commercial tests

East Carroll – 14 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 338 commercial tests

Madison – 8 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 186 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 24 state tests | 303 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 90 commercial tests

Tensas – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 79 commercial tests