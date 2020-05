LDH: 30,399 confirmed COVID-19 cases, 2,042 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Wednesday, 5/6/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 30,399 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,042. There are currently 1,465 patients hospitalized; 187 of those on ventilators.

As of 5/2/2020 there are 20,316 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,608 case(s) | 453 death(s) | 1,771 state tests | 25,229 commercial tests

Jefferson – 6,554 case(s) | 381 death(s) | 840 state tests | 26,819 commercial tests

East Baton Rouge – 2,224 case(s) | 163 death(s) | 663 state tests | 10,628 commercial tests

Caddo – 1,667 case(s) | 123 death(s) | 123 state tests | 15,007 commercial tests

St. Tammany – 1,406 case(s) | 118 death(s) | 309 state tests | 9,475 commercial tests

Ouachita – 806 case(s) | 22 death(s) | 266 state tests | 6,126 commercial tests

St. John the Baptist – 790 case(s) | 75 death(s) | 189 state tests | 2,984 commercial tests

Lafourche – 692 case(s) | 53 death(s) | 397 state tests | 3,546 commercial tests

Ascension – 664 case(s) | 40 death(s) | 61 state tests | 4,039 commercial tests

Tangipahoa – 631 case(s) | 23 death(s) | 59 state tests | 3,789 commercial tests

St. Charles – 590 case(s) | 41 death(s) | 72 state tests | 3,536 commercial tests

St. Bernard – 505 case(s) | 20 death(s) | 41 state tests | 2,291 commercial tests

Iberville – 489 case(s) | 32 death(s) | 382 state tests | 1,228 commercial tests

Lafayette – 477 case(s) | 20 death(s) | 92 state tests | 9,776 commercial tests

Terrebonne – 476 case(s) | 32 death(s) | 250 state tests | 3,084 commercial tests

Calcasieu – 475 case(s) | 34 death(s) | 138 state tests | 6,457 commercial tests

Rapides – 316 case(s) | 11 death(s) | 117 state tests | 2,735 commercial tests

Bossier – 303 case(s) | 17 death(s) | 43 state tests | 6,063 commercial tests

Washington – 298 case(s) | 23 death(s) | 320 state tests | 1,450 commercial tests

Iberia – 278 case(s) | 23 death(s) | 208 state tests | 2,314 commercial tests

Livingston – 266 case(s) | 18 death(s) | 46 state tests | 3,077 commercial tests

St. James – 256 case(s) | 20 death(s) | 114 state tests | 1,959 commercial tests

St. Martin – 252 case(s) | 19 death(s) | 30 state tests | 2,029 commercial tests

St. Mary – 215 case(s) | 23 death(s) | 168 state tests | 1,147 commercial tests

De Soto – 205 case(s) | 13 death(s) | 20 state tests | 1,526 commercial tests

Assumption – 203 case(s) | 6 death(s) | 54 state tests | 894 commercial tests

St. Landry – 202 case(s) | 47 death(s) | 107 state tests | 2,427 commercial tests

Plaquemines – 183 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 1,076 commercial tests

West Feliciana – 158 case(s) | 4 death(s) | 250 state tests | 70 commercial tests

Union – 148 case(s) | 7 death(s) | 32 state tests | 868 commercial tests

Franklin – 146 case(s) | 3 death(s) | 32 state tests | 802 commercial tests

Acadia – 140 case(s) | 10 death(s) | 44 state tests | 2,087 commercial tests

East Feliciana – 132 case(s) | 16 death(s) | 188 state tests | 453 commercial tests

West Baton Rouge – 118 case(s) | 23 death(s) | 22 state tests | 636 commercial tests

Pointe Coupee – 117 case(s) | 17 death(s) | 127 state tests | 486 commercial tests

Lincoln – 99 case(s) | 10 death(s) | 89 state tests | 710 commercial tests

Webster – 96 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,725 commercial tests

Natchitoches – 91 case(s) | 6 death(s) | 52 state tests | 932 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 34 state tests | 414 commercial tests

Richland – 86 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 926 commercial tests

Bienville – 78 case(s) | 14 death(s) | 20 state tests | 573 commercial tests

Avoyelles – 74 case(s) | 7 death(s) | 60 state tests | 989 commercial tests

Jefferson Davis – 66 case(s) | 6 death(s) | 128 state tests | 801 commercial tests

Evangeline – 63 case(s) | 1 death(s) | 92 state tests | 654 commercial tests

Parish Under Investigation – 63 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 7 death(s) | 30 state tests | 482 commercial tests

Jackson – 56 case(s) | 3 death(s) | 36 state tests | 402 commercial tests

Morehouse – 55 case(s) | 4 death(s) | 32 state tests | 821 commercial tests

Winn – 47 case(s) | 2 death(s) | 41 state tests | 369 commercial tests

Catahoula – 46 case(s) | 3 death(s) | 8 state tests | 247 commercial tests

Beauregard – 44 case(s) | 3 death(s) | 10 state tests | 762 commercial tests

Concordia – 42 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 252 commercial tests

Caldwell – 41 case(s) | 0 death(s) | 115 state tests | 305 commercial tests

Vermilion – 40 case(s) | 1 death(s) | 22 state tests | 1,511 commercial tests

Red River – 34 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 249 commercial tests

St. Helena – 32 case(s) | 1 death(s) | 7 state tests | 144 commercial tests

La Salle – 29 case(s) | 0 death(s) | 31 state tests | 466 commercial tests

Grant – 17 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 350 commercial tests

Sabine – 17 case(s) | 1 death(s) | 25 state tests | 409 commercial tests

Vernon – 17 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 686 commercial tests

East Carroll – 11 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 316 commercial tests

Madison – 8 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 180 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 23 state tests | 290 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 88 commercial tests

Tensas – 2 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 77 commercial tests