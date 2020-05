LDH: 29,996 confirmed COVID-19 cases, 2,042 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Tuesday, 5/5/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 29,996 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 2,042. There are currently 1,512 patients hospitalized; 194 of those on ventilators.

As of 5/2/2020 there are 20,316 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,575 case(s) | 453 death(s) | 1,784 state tests | 24,247 commercial tests

Jefferson – 6,491 case(s) | 381 death(s) | 854 state tests | 25,810 commercial tests

East Baton Rouge – 2,175 case(s) | 163 death(s) | 643 state tests | 10,180 commercial tests

Caddo – 1,639 case(s) | 123 death(s) | 124 state tests | 14,833 commercial tests

St. Tammany – 1,369 case(s) | 118 death(s) | 307 state tests | 9,035 commercial tests

Ouachita – 793 case(s) | 22 death(s) | 264 state tests | 6,032 commercial tests

St. John the Baptist – 782 case(s) | 75 death(s) | 194 state tests | 2,898 commercial tests

Lafourche – 686 case(s) | 53 death(s) | 395 state tests | 3,381 commercial tests

Ascension – 657 case(s) | 40 death(s) | 61 state tests | 3,888 commercial tests

Tangipahoa – 605 case(s) | 23 death(s) | 59 state tests | 3,511 commercial tests

St. Charles – 589 case(s) | 41 death(s) | 71 state tests | 3,431 commercial tests

St. Bernard – 502 case(s) | 20 death(s) | 42 state tests | 2,228 commercial tests

Iberville – 484 case(s) | 32 death(s) | 373 state tests | 1,200 commercial tests

Lafayette – 473 case(s) | 20 death(s) | 92 state tests | 9,485 commercial tests

Calcasieu – 470 case(s) | 34 death(s) | 133 state tests | 6,333 commercial tests

Terrebonne – 469 case(s) | 32 death(s) | 248 state tests | 2,889 commercial tests

Rapides – 308 case(s) | 11 death(s) | 115 state tests | 2,693 commercial tests

Bossier – 300 case(s) | 17 death(s) | 44 state tests | 5,923 commercial tests

Washington – 292 case(s) | 23 death(s) | 320 state tests | 1,367 commercial tests

Iberia – 274 case(s) | 23 death(s) | 207 state tests | 2,252 commercial tests

St. James – 254 case(s) | 20 death(s) | 114 state tests | 1,930 commercial tests

Livingston – 247 case(s) | 18 death(s) | 44 state tests | 2,877 commercial tests

St. Martin – 247 case(s) | 19 death(s) | 30 state tests | 1,968 commercial tests

St. Mary – 212 case(s) | 23 death(s) | 163 state tests | 1,099 commercial tests

Assumption – 202 case(s) | 6 death(s) | 54 state tests | 862 commercial tests

De Soto – 202 case(s) | 13 death(s) | 20 state tests | 1,486 commercial tests

St. Landry – 198 case(s) | 47 death(s) | 103 state tests | 2,318 commercial tests

Plaquemines – 181 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 1,006 commercial tests

West Feliciana – 156 case(s) | 4 death(s) | 248 state tests | 68 commercial tests

Union – 144 case(s) | 7 death(s) | 32 state tests | 833 commercial tests

Franklin – 140 case(s) | 3 death(s) | 32 state tests | 759 commercial tests

Acadia – 136 case(s) | 10 death(s) | 43 state tests | 2,010 commercial tests

East Feliciana – 131 case(s) | 16 death(s) | 185 state tests | 424 commercial tests

West Baton Rouge – 115 case(s) | 23 death(s) | 22 state tests | 608 commercial tests

Pointe Coupee – 114 case(s) | 17 death(s) | 126 state tests | 464 commercial tests

Lincoln – 96 case(s) | 10 death(s) | 87 state tests | 673 commercial tests

Webster – 95 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,700 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 33 state tests | 416 commercial tests

Natchitoches – 90 case(s) | 6 death(s) | 49 state tests | 944 commercial tests

Richland – 84 case(s) | 1 death(s) | 26 state tests | 897 commercial tests

Bienville – 78 case(s) | 14 death(s) | 20 state tests | 559 commercial tests

Avoyelles – 73 case(s) | 7 death(s) | 58 state tests | 963 commercial tests

Jefferson Davis – 65 case(s) | 6 death(s) | 127 state tests | 790 commercial tests

Evangeline – 63 case(s) | 1 death(s) | 93 state tests | 635 commercial tests

Parish Under Investigation – 63 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 58 case(s) | 7 death(s) | 25 state tests | 467 commercial tests

Morehouse – 55 case(s) | 4 death(s) | 32 state tests | 800 commercial tests

Jackson – 48 case(s) | 3 death(s) | 35 state tests | 364 commercial tests

Catahoula – 46 case(s) | 3 death(s) | 8 state tests | 239 commercial tests

Winn – 46 case(s) | 2 death(s) | 43 state tests | 373 commercial tests

Beauregard – 43 case(s) | 3 death(s) | 9 state tests | 737 commercial tests

Concordia – 41 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 245 commercial tests

Caldwell – 40 case(s) | 0 death(s) | 114 state tests | 298 commercial tests

Vermilion – 40 case(s) | 1 death(s) | 22 state tests | 1,485 commercial tests

Red River – 34 case(s) | 6 death(s) | 15 state tests | 252 commercial tests

St. Helena – 32 case(s) | 1 death(s) | 7 state tests | 138 commercial tests

La Salle – 27 case(s) | 0 death(s) | 30 state tests | 456 commercial tests

Grant – 17 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 334 commercial tests

Sabine – 17 case(s) | 1 death(s) | 25 state tests | 390 commercial tests

Vernon – 17 case(s) | 2 death(s) | 4 state tests | 701 commercial tests

East Carroll – 9 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 294 commercial tests

Madison – 8 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 165 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 23 state tests | 286 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 87 commercial tests

Tensas – 2 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 63 commercial tests