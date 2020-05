LDH: 28,771 confirmed COVID-19 cases, 1,927 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Friday, 5/1/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 28,771 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 1,927. There are currently 1,607 patients hospitalized; 230 of those on ventilators.

As of 4/26/2020 there are 17,303 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,495 case(s) | 437 death(s) | 1,783 state tests | 22,369 commercial tests

Jefferson – 6,305 case(s) | 368 death(s) | 850 state tests | 22,884 commercial tests

East Baton Rouge – 1,989 case(s) | 146 death(s) | 551 state tests | 9,048 commercial tests

Caddo – 1,579 case(s) | 113 death(s) | 124 state tests | 13,235 commercial tests

St. Tammany – 1,270 case(s) | 112 death(s) | 255 state tests | 7,950 commercial tests

St. John the Baptist – 771 case(s) | 71 death(s) | 189 state tests | 2,619 commercial tests

Ouachita – 730 case(s) | 21 death(s) | 245 state tests | 5,324 commercial tests

Lafourche – 661 case(s) | 50 death(s) | 374 state tests | 2,747 commercial tests

Ascension – 627 case(s) | 40 death(s) | 56 state tests | 3,090 commercial tests

St. Charles – 573 case(s) | 38 death(s) | 68 state tests | 3,056 commercial tests

Tangipahoa – 565 case(s) | 23 death(s) | 55 state tests | 3,043 commercial tests

St. Bernard – 469 case(s) | 20 death(s) | 41 state tests | 1,967 commercial tests

Lafayette – 463 case(s) | 20 death(s) | 91 state tests | 8,885 commercial tests

Iberville – 459 case(s) | 30 death(s) | 337 state tests | 1,080 commercial tests

Terrebonne – 450 case(s) | 33 death(s) | 236 state tests | 2,431 commercial tests

Calcasieu – 437 case(s) | 29 death(s) | 123 state tests | 5,595 commercial tests

Bossier – 287 case(s) | 17 death(s) | 44 state tests | 5,449 commercial tests

Washington – 273 case(s) | 21 death(s) | 304 state tests | 1,181 commercial tests

Rapides – 270 case(s) | 10 death(s) | 112 state tests | 2,276 commercial tests

Iberia – 261 case(s) | 21 death(s) | 207 state tests | 2,076 commercial tests

St. James – 247 case(s) | 19 death(s) | 107 state tests | 1,571 commercial tests

St. Martin – 241 case(s) | 17 death(s) | 29 state tests | 1,828 commercial tests

Livingston – 229 case(s) | 15 death(s) | 39 state tests | 2,512 commercial tests

De Soto – 194 case(s) | 11 death(s) | 20 state tests | 1,314 commercial tests

St. Mary – 193 case(s) | 23 death(s) | 142 state tests | 976 commercial tests

Assumption – 189 case(s) | 6 death(s) | 51 state tests | 712 commercial tests

St. Landry – 181 case(s) | 44 death(s) | 88 state tests | 2,153 commercial tests

Plaquemines – 179 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 924 commercial tests

Acadia – 133 case(s) | 10 death(s) | 42 state tests | 1,871 commercial tests

Franklin – 130 case(s) | 3 death(s) | 32 state tests | 683 commercial tests

West Feliciana – 129 case(s) | 2 death(s) | 185 state tests | 59 commercial tests

East Feliciana – 128 case(s) | 14 death(s) | 172 state tests | 381 commercial tests

Union – 125 case(s) | 6 death(s) | 30 state tests | 749 commercial tests

West Baton Rouge – 108 case(s) | 19 death(s) | 20 state tests | 545 commercial tests

Pointe Coupee – 104 case(s) | 15 death(s) | 108 state tests | 417 commercial tests

Webster – 92 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,527 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 32 state tests | 376 commercial tests

Natchitoches – 86 case(s) | 4 death(s) | 45 state tests | 735 commercial tests

Lincoln – 85 case(s) | 8 death(s) | 77 state tests | 601 commercial tests

Bienville – 77 case(s) | 13 death(s) | 19 state tests | 529 commercial tests

Avoyelles – 73 case(s) | 7 death(s) | 55 state tests | 894 commercial tests

Richland – 66 case(s) | 0 death(s) | 24 state tests | 771 commercial tests

Jefferson Davis – 63 case(s) | 6 death(s) | 114 state tests | 713 commercial tests

Parish Under Investigation – 63 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 59 case(s) | 7 death(s) | 25 state tests | 434 commercial tests

Morehouse – 52 case(s) | 4 death(s) | 31 state tests | 744 commercial tests

Evangeline – 51 case(s) | 1 death(s) | 90 state tests | 589 commercial tests

Beauregard – 42 case(s) | 3 death(s) | 8 state tests | 712 commercial tests

Catahoula – 40 case(s) | 2 death(s) | 8 state tests | 209 commercial tests

Jackson – 40 case(s) | 2 death(s) | 25 state tests | 339 commercial tests

Concordia – 39 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 231 commercial tests

Winn – 38 case(s) | 2 death(s) | 31 state tests | 312 commercial tests

Vermilion – 37 case(s) | 1 death(s) | 21 state tests | 1,393 commercial tests

Red River – 29 case(s) | 5 death(s) | 14 state tests | 189 commercial tests

St. Helena – 28 case(s) | 1 death(s) | 6 state tests | 121 commercial tests

La Salle – 26 case(s) | 0 death(s) | 26 state tests | 401 commercial tests

Caldwell – 20 case(s) | 0 death(s) | 75 state tests | 273 commercial tests

Sabine – 17 case(s) | 1 death(s) | 25 state tests | 351 commercial tests

Vernon – 16 case(s) | 2 death(s) | 3 state tests | 590 commercial tests

Grant – 14 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 297 commercial tests

East Carroll – 9 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 262 commercial tests

Madison – 7 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 143 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 22 state tests | 225 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 72 commercial tests

Tensas – 1 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 53 commercial tests