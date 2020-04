LDH: 27,660 confirmed COVID-19 cases, 1,802 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Wednesday, 4/29/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 27,660 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 1,802. There are currently 1,629 patients hospitalized; 244 of those on ventilators.

As of 4/26/2020 there are 17,303 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,420 case(s) | 416 death(s) | 1,783 state tests | 21,142 commercial tests

Jefferson – 6,173 case(s) | 340 death(s) | 849 state tests | 21,176 commercial tests

East Baton Rouge – 1,830 case(s) | 129 death(s) | 509 state tests | 8,202 commercial tests

Caddo – 1,525 case(s) | 106 death(s) | 124 state tests | 12,753 commercial tests

St. Tammany – 1,205 case(s) | 108 death(s) | 253 state tests | 7,145 commercial tests

St. John the Baptist – 765 case(s) | 68 death(s) | 149 state tests | 2,465 commercial tests

Ouachita – 671 case(s) | 16 death(s) | 232 state tests | 5,129 commercial tests

Lafourche – 651 case(s) | 44 death(s) | 362 state tests | 2,597 commercial tests

Ascension – 587 case(s) | 38 death(s) | 54 state tests | 2,873 commercial tests

St. Charles – 563 case(s) | 37 death(s) | 61 state tests | 2,823 commercial tests

Tangipahoa – 549 case(s) | 21 death(s) | 53 state tests | 2,875 commercial tests

St. Bernard – 461 case(s) | 19 death(s) | 41 state tests | 1,836 commercial tests

Lafayette – 451 case(s) | 20 death(s) | 90 state tests | 8,468 commercial tests

Iberville – 448 case(s) | 29 death(s) | 330 state tests | 1,001 commercial tests

Terrebonne – 389 case(s) | 31 death(s) | 195 state tests | 2,214 commercial tests

Calcasieu – 386 case(s) | 29 death(s) | 120 state tests | 4,779 commercial tests

Bossier – 285 case(s) | 15 death(s) | 44 state tests | 5,095 commercial tests

Washington – 261 case(s) | 18 death(s) | 293 state tests | 1,051 commercial tests

Rapides – 259 case(s) | 10 death(s) | 109 state tests | 2,212 commercial tests

Iberia – 248 case(s) | 19 death(s) | 206 state tests | 1,979 commercial tests

St. James – 243 case(s) | 19 death(s) | 104 state tests | 1,430 commercial tests

St. Martin – 228 case(s) | 16 death(s) | 29 state tests | 1,690 commercial tests

De Soto – 191 case(s) | 11 death(s) | 20 state tests | 1,215 commercial tests

Livingston – 190 case(s) | 14 death(s) | 39 state tests | 2,219 commercial tests

St. Mary – 185 case(s) | 20 death(s) | 123 state tests | 915 commercial tests

Assumption – 178 case(s) | 6 death(s) | 51 state tests | 665 commercial tests

Plaquemines – 172 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 849 commercial tests

St. Landry – 172 case(s) | 39 death(s) | 85 state tests | 2,019 commercial tests

Acadia – 130 case(s) | 9 death(s) | 41 state tests | 1,776 commercial tests

Franklin – 123 case(s) | 3 death(s) | 32 state tests | 609 commercial tests

East Feliciana – 119 case(s) | 12 death(s) | 159 state tests | 338 commercial tests

Union – 114 case(s) | 6 death(s) | 29 state tests | 656 commercial tests

West Feliciana – 111 case(s) | 3 death(s) | 151 state tests | 51 commercial tests

Pointe Coupee – 98 case(s) | 15 death(s) | 103 state tests | 369 commercial tests

West Baton Rouge – 96 case(s) | 16 death(s) | 18 state tests | 483 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 32 state tests | 362 commercial tests

Webster – 85 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,445 commercial tests

Lincoln – 83 case(s) | 7 death(s) | 74 state tests | 532 commercial tests

Natchitoches – 79 case(s) | 4 death(s) | 44 state tests | 729 commercial tests

Bienville – 74 case(s) | 13 death(s) | 19 state tests | 490 commercial tests

Avoyelles – 71 case(s) | 7 death(s) | 51 state tests | 839 commercial tests

Jefferson Davis – 62 case(s) | 6 death(s) | 108 state tests | 676 commercial tests

Parish Under Investigation – 61 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Richland – 56 case(s) | 0 death(s) | 23 state tests | 662 commercial tests

Claiborne – 54 case(s) | 7 death(s) | 26 state tests | 388 commercial tests

Morehouse – 51 case(s) | 4 death(s) | 29 state tests | 685 commercial tests

Evangeline – 49 case(s) | 0 death(s) | 84 state tests | 545 commercial tests

Beauregard – 37 case(s) | 3 death(s) | 7 state tests | 566 commercial tests

Concordia – 36 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 217 commercial tests

Catahoula – 35 case(s) | 2 death(s) | 5 state tests | 199 commercial tests

Vermilion – 35 case(s) | 1 death(s) | 19 state tests | 1,330 commercial tests

Jackson – 34 case(s) | 1 death(s) | 23 state tests | 319 commercial tests

Winn – 32 case(s) | 2 death(s) | 25 state tests | 300 commercial tests

St. Helena – 28 case(s) | 1 death(s) | 5 state tests | 113 commercial tests

Red River – 24 case(s) | 5 death(s) | 14 state tests | 176 commercial tests

La Salle – 22 case(s) | 0 death(s) | 24 state tests | 382 commercial tests

Caldwell – 18 case(s) | 0 death(s) | 6 state tests | 254 commercial tests

Sabine – 16 case(s) | 1 death(s) | 25 state tests | 329 commercial tests

Vernon – 16 case(s) | 2 death(s) | 3 state tests | 548 commercial tests

Grant – 12 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 266 commercial tests

East Carroll – 8 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 234 commercial tests

Madison – 7 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 138 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 22 state tests | 207 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 64 commercial tests

Tensas – 1 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 48 commercial tests