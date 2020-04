LDH: 27,286 confirmed COVID-19 cases, 1,758 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Tuesday, 4/28/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 27,286 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 1,758. There are currently 1,666 patients hospitalized; 244 of those on ventilators.

As of 4/26/2020 there are 17,303 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,380 case(s) | 410 death(s) | 1,783 state tests | 20,395 commercial tests

Jefferson – 6,135 case(s) | 340 death(s) | 849 state tests | 20,092 commercial tests

East Baton Rouge – 1,787 case(s) | 125 death(s) | 479 state tests | 7,994 commercial tests

Caddo – 1,497 case(s) | 100 death(s) | 124 state tests | 12,395 commercial tests

St. Tammany – 1,184 case(s) | 104 death(s) | 253 state tests | 6,813 commercial tests

St. John the Baptist – 758 case(s) | 66 death(s) | 148 state tests | 2,355 commercial tests

Ouachita – 651 case(s) | 16 death(s) | 223 state tests | 4,955 commercial tests

Lafourche – 635 case(s) | 39 death(s) | 350 state tests | 2,520 commercial tests

Ascension – 576 case(s) | 36 death(s) | 52 state tests | 2,811 commercial tests

St. Charles – 554 case(s) | 37 death(s) | 58 state tests | 2,721 commercial tests

Tangipahoa – 540 case(s) | 21 death(s) | 53 state tests | 2,731 commercial tests

St. Bernard – 452 case(s) | 18 death(s) | 41 state tests | 1,762 commercial tests

Lafayette – 446 case(s) | 21 death(s) | 90 state tests | 8,368 commercial tests

Iberville – 443 case(s) | 27 death(s) | 315 state tests | 969 commercial tests

Terrebonne – 382 case(s) | 31 death(s) | 193 state tests | 2,112 commercial tests

Calcasieu – 377 case(s) | 28 death(s) | 118 state tests | 4,749 commercial tests

Bossier – 277 case(s) | 14 death(s) | 44 state tests | 4,891 commercial tests

Washington – 256 case(s) | 18 death(s) | 262 state tests | 1,011 commercial tests

Rapides – 255 case(s) | 10 death(s) | 108 state tests | 2,165 commercial tests

Iberia – 247 case(s) | 18 death(s) | 205 state tests | 1,837 commercial tests

St. James – 240 case(s) | 19 death(s) | 99 state tests | 1,332 commercial tests

St. Martin – 226 case(s) | 15 death(s) | 27 state tests | 1,648 commercial tests

De Soto – 189 case(s) | 11 death(s) | 20 state tests | 1,171 commercial tests

Livingston – 185 case(s) | 13 death(s) | 38 state tests | 2,134 commercial tests

St. Mary – 182 case(s) | 20 death(s) | 117 state tests | 886 commercial tests

Assumption – 177 case(s) | 3 death(s) | 50 state tests | 637 commercial tests

St. Landry – 170 case(s) | 37 death(s) | 81 state tests | 1,962 commercial tests

Plaquemines – 168 case(s) | 17 death(s) | 10 state tests | 820 commercial tests

Acadia – 130 case(s) | 9 death(s) | 41 state tests | 1,734 commercial tests

Franklin – 121 case(s) | 3 death(s) | 32 state tests | 597 commercial tests

East Feliciana – 118 case(s) | 12 death(s) | 154 state tests | 324 commercial tests

West Feliciana – 109 case(s) | 3 death(s) | 147 state tests | 50 commercial tests

Union – 108 case(s) | 6 death(s) | 27 state tests | 656 commercial tests

Pointe Coupee – 98 case(s) | 15 death(s) | 94 state tests | 341 commercial tests

West Baton Rouge – 94 case(s) | 16 death(s) | 18 state tests | 462 commercial tests

Allen – 90 case(s) | 9 death(s) | 32 state tests | 355 commercial tests

Webster – 85 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,403 commercial tests

Lincoln – 80 case(s) | 5 death(s) | 70 state tests | 521 commercial tests

Natchitoches – 77 case(s) | 3 death(s) | 42 state tests | 721 commercial tests

Bienville – 73 case(s) | 13 death(s) | 18 state tests | 478 commercial tests

Avoyelles – 71 case(s) | 7 death(s) | 51 state tests | 826 commercial tests

Jefferson Davis – 61 case(s) | 6 death(s) | 105 state tests | 667 commercial tests

Parish Under Investigation – 61 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Claiborne – 53 case(s) | 7 death(s) | 26 state tests | 369 commercial tests

Richland – 53 case(s) | 0 death(s) | 22 state tests | 639 commercial tests

Morehouse – 48 case(s) | 4 death(s) | 28 state tests | 685 commercial tests

Evangeline – 46 case(s) | 0 death(s) | 81 state tests | 529 commercial tests

Beauregard – 37 case(s) | 3 death(s) | 7 state tests | 548 commercial tests

Vermilion – 35 case(s) | 1 death(s) | 19 state tests | 1,286 commercial tests

Concordia – 32 case(s) | 4 death(s) | 6 state tests | 208 commercial tests

Jackson – 30 case(s) | 1 death(s) | 23 state tests | 319 commercial tests

St. Helena – 28 case(s) | 1 death(s) | 5 state tests | 107 commercial tests

Winn – 26 case(s) | 2 death(s) | 22 state tests | 291 commercial tests

Catahoula – 25 case(s) | 2 death(s) | 5 state tests | 179 commercial tests

Red River – 23 case(s) | 5 death(s) | 14 state tests | 171 commercial tests

La Salle – 21 case(s) | 0 death(s) | 24 state tests | 367 commercial tests

Caldwell – 17 case(s) | 0 death(s) | 65 state tests | 249 commercial tests

Sabine – 16 case(s) | 1 death(s) | 23 state tests | 314 commercial tests

Vernon – 16 case(s) | 2 death(s) | 3 state tests | 542 commercial tests

Grant – 12 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 264 commercial tests

East Carroll – 8 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 212 commercial tests

Madison – 7 case(s) | 0 death(s) | 11 state tests | 138 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 22 state tests | 200 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 69 commercial tests

Tensas – 1 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 46 commercial tests