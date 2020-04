LDH: 26,773 confirmed COVID-19 cases, 1,670 deaths reported across the state of Louisiana

ALEXANDRIA, La (WNTZ) – Update as of Sunday, 4/26/2020

The Louisiana Department of Health has confirmed 26,773 COVID-19 cases now in Louisiana, with the death toll at 1,670. There are currently 1,701 patients hospitalized; 265 of those on ventilators.

As of 4/22/2020 there are 14,927 presumed recovered cases in the state.

Orleans – 6,342 case(s) | 406 death(s) | 1,781 state tests | 19,312 commercial tests

Jefferson – 6,059 case(s) | 329 death(s) | 845 state tests | 19,137 commercial tests

East Baton Rouge – 1,739 case(s) | 120 death(s) | 456 state tests | 7,659 commercial tests

Caddo – 1,448 case(s) | 93 death(s) | 123 state tests | 11,556 commercial tests

St. Tammany – 1,162 case(s) | 94 death(s) | 250 state tests | 6,404 commercial tests

St. John the Baptist – 749 case(s) | 64 death(s) | 147 state tests | 2,218 commercial tests

Lafourche – 624 case(s) | 39 death(s) | 244 state tests | 2,397 commercial tests

Ouachita – 622 case(s) | 16 death(s) | 206 state tests | 4,482 commercial tests

Ascension – 568 case(s) | 36 death(s) | 51 state tests | 2,739 commercial tests

St. Charles – 542 case(s) | 36 death(s) | 52 state tests | 2,636 commercial tests

Tangipahoa – 528 case(s) | 21 death(s) | 53 state tests | 2,594 commercial tests

St. Bernard – 446 case(s) | 15 death(s) | 41 state tests | 1,680 commercial tests

Lafayette – 443 case(s) | 17 death(s) | 90 state tests | 8,144 commercial tests

Iberville – 433 case(s) | 26 death(s) | 304 state tests | 923 commercial tests

Terrebonne – 371 case(s) | 26 death(s) | 191 state tests | 1,993 commercial tests

Calcasieu – 363 case(s) | 27 death(s) | 116 state tests | 4,500 commercial tests

Bossier – 270 case(s) | 13 death(s) | 44 state tests | 4,738 commercial tests

Rapides – 247 case(s) | 8 death(s) | 108 state tests | 1,880 commercial tests

Washington – 245 case(s) | 14 death(s) | 256 state tests | 939 commercial tests

Iberia – 243 case(s) | 16 death(s) | 205 state tests | 1,776 commercial tests

St. James – 239 case(s) | 18 death(s) | 99 state tests | 1,240 commercial tests

St. Martin – 221 case(s) | 15 death(s) | 27 state tests | 1,594 commercial tests

De Soto – 185 case(s) | 10 death(s) | 20 state tests | 1,066 commercial tests

Livingston – 182 case(s) | 11 death(s) | 38 state tests | 2,060 commercial tests

St. Mary – 179 case(s) | 20 death(s) | 116 state tests | 848 commercial tests

Assumption – 173 case(s) | 3 death(s) | 50 state tests | 612 commercial tests

Plaquemines – 168 case(s) | 15 death(s) | 10 state tests | 798 commercial tests

St. Landry – 163 case(s) | 34 death(s) | 79 state tests | 1,791 commercial tests

Acadia – 130 case(s) | 7 death(s) | 41 state tests | 1,654 commercial tests

Franklin – 116 case(s) | 2 death(s) | 31 state tests | 536 commercial tests

East Feliciana – 108 case(s) | 11 death(s) | 150 state tests | 307 commercial tests

West Feliciana – 103 case(s) | 3 death(s) | 135 state tests | 48 commercial tests

Union – 102 case(s) | 6 death(s) | 25 state tests | 624 commercial tests

West Baton Rouge – 91 case(s) | 15 death(s) | 18 state tests | 448 commercial tests

Pointe Coupee – 89 case(s) | 12 death(s) | 88 state tests | 329 commercial tests

Webster – 83 case(s) | 4 death(s) | 13 state tests | 1,315 commercial tests

Allen – 82 case(s) | 9 death(s) | 32 state tests | 330 commercial tests

Natchitoches – 73 case(s) | 2 death(s) | 34 state tests | 584 commercial tests

Bienville – 72 case(s) | 13 death(s) | 18 state tests | 451 commercial tests

Lincoln – 72 case(s) | 4 death(s) | 60 state tests | 487 commercial tests

Avoyelles – 69 case(s) | 7 death(s) | 50 state tests | 782 commercial tests

Parish Under Investigation – 64 case(s) | 0 death(s) | 0 state tests | 0 commercial tests

Jefferson Davis – 59 case(s) | 5 death(s) | 103 state tests | 640 commercial tests

Claiborne – 52 case(s) | 6 death(s) | 24 state tests | 361 commercial tests

Richland – 48 case(s) | 0 death(s) | 21 state tests | 578 commercial tests

Morehouse – 46 case(s) | 4 death(s) | 28 state tests | 643 commercial tests

Evangeline – 45 case(s) | 0 death(s) | 79 state tests | 504 commercial tests

Beauregard – 35 case(s) | 3 death(s) | 5 state tests | 500 commercial tests

Vermilion – 34 case(s) | 1 death(s) | 19 state tests | 1,219 commercial tests

Concordia – 30 case(s) | 3 death(s) | 6 state tests | 196 commercial tests

St. Helena – 27 case(s) | 1 death(s) | 5 state tests | 100 commercial tests

Catahoula – 25 case(s) | 2 death(s) | 5 state tests | 170 commercial tests

Jackson – 25 case(s) | 0 death(s) | 20 state tests | 303 commercial tests

Red River – 22 case(s) | 4 death(s) | 14 state tests | 145 commercial tests

Winn – 20 case(s) | 2 death(s) | 20 state tests | 268 commercial tests

La Salle – 19 case(s) | 0 death(s) | 24 state tests | 342 commercial tests

Caldwell – 17 case(s) | 0 death(s) | 61 state tests | 240 commercial tests

Vernon – 16 case(s) | 2 death(s) | 3 state tests | 498 commercial tests

Sabine – 13 case(s) | 0 death(s) | 22 state tests | 288 commercial tests

Grant – 11 case(s) | 0 death(s) | 8 state tests | 254 commercial tests

Madison – 7 case(s) | 0 death(s) | 10 state tests | 125 commercial tests

East Carroll – 6 case(s) | 0 death(s) | 4 state tests | 149 commercial tests

West Carroll – 4 case(s) | 0 death(s) | 22 state tests | 168 commercial tests

Cameron – 3 case(s) | 0 death(s) | 2 state tests | 64 commercial tests

Tensas – 1 case(s) | 0 death(s) | 1 state tests | 44 commercial tests