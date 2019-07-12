FOX Fan Fair

Entertainment
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FOX LAUNCHES INTO SAN DIEGO COMIC-CON 2019 WITH

DEBUT OF FIRST ANNUAL “FOX FAN FAIR”

MULTIPLE ALL-NEW ACTIVATION SPACES BRING FOX ANIMATION DOMINATION TO LIFE WITH INTERACTIVE EXPERIENCES FOR FAN-FAVORITE SERIES

CATCH THE ULTIMATE RIDE ON THE MUST-SEE 70-FOOT-TALL FOX FERRIS WHEEL,

OVERLOOKING ALL OF DOWNTOWN SAN DIEGO

ENJOY CLASSIC CARNIVAL ACTIVITIES WITH A FOX TWIST AND

CHALLENGE YOUR FRIENDS IN SUPER-SIZED LAWN GAMES,

PLUS FREE TREATS, LIMITED EDITION GIVEAWAYS AND MORE.

SHARE YOUR COMIC-CON EXPERIENCE WITH MULTIPLE AUGMENTED

REALITY EXPERIENCES AND EXCLUSIVE SNAPCHAT FILTERS

CATCH EXCLUSIVE FIRST LOOKS AND ADVANCED SCREENINGS FOR

SEVEN FOX SERIES, INCLUDING NEW SERIES “BLESS THE HARTS,” “NEXT” AND “WHAT JUST HAPPENED??! WITH FRED SAVAGE”; AND RETURNING FAVORITES

“THE SIMPSONS,” BOB’S BURGERS,” “FAMILY GUY” AND “THE ORVILLE”

FOX “ANIMATION DOMINATION” FAN FAIR 2019

Where:            Children’s Museum Park & Children’s Park

200 W. Island Ave., San Diego, CA 92101

Cross streets at Front Street and West Island Ave.

When:             Thursday, July 18 – Sunday, July 21

Hours:            Thursday: Noon – 8:00 PM

                        Friday: 10:00 AM – 8:00 PM

                        Saturday: 10:00 AM – 8:00 PM

                        Sunday: 10:00 AM – 1:00 PM

*Note: From Thursday – Saturday, select activations at Children’s Park to close at 6:00 PM.

Copyright 2019 Nexstar Broadcasting, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

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