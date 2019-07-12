FOX LAUNCHES INTO SAN DIEGO COMIC-CON 2019 WITH
DEBUT OF FIRST ANNUAL “FOX FAN FAIR”
MULTIPLE ALL-NEW ACTIVATION SPACES BRING FOX ANIMATION DOMINATION TO LIFE WITH INTERACTIVE EXPERIENCES FOR FAN-FAVORITE SERIES
CATCH THE ULTIMATE RIDE ON THE MUST-SEE 70-FOOT-TALL FOX FERRIS WHEEL,
OVERLOOKING ALL OF DOWNTOWN SAN DIEGO
ENJOY CLASSIC CARNIVAL ACTIVITIES WITH A FOX TWIST AND
CHALLENGE YOUR FRIENDS IN SUPER-SIZED LAWN GAMES,
PLUS FREE TREATS, LIMITED EDITION GIVEAWAYS AND MORE.
SHARE YOUR COMIC-CON EXPERIENCE WITH MULTIPLE AUGMENTED
REALITY EXPERIENCES AND EXCLUSIVE SNAPCHAT FILTERS
CATCH EXCLUSIVE FIRST LOOKS AND ADVANCED SCREENINGS FOR
SEVEN FOX SERIES, INCLUDING NEW SERIES “BLESS THE HARTS,” “NEXT” AND “WHAT JUST HAPPENED??! WITH FRED SAVAGE”; AND RETURNING FAVORITES
“THE SIMPSONS,” BOB’S BURGERS,” “FAMILY GUY” AND “THE ORVILLE”
FOX “ANIMATION DOMINATION” FAN FAIR 2019
Where: Children’s Museum Park & Children’s Park
200 W. Island Ave., San Diego, CA 92101
Cross streets at Front Street and West Island Ave.
When: Thursday, July 18 – Sunday, July 21
Hours: Thursday: Noon – 8:00 PM
Friday: 10:00 AM – 8:00 PM
Saturday: 10:00 AM – 8:00 PM
Sunday: 10:00 AM – 1:00 PM
*Note: From Thursday – Saturday, select activations at Children’s Park to close at 6:00 PM.