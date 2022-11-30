ALEXANDRIA, La. (WNTZ) – Avoyelles Parish Sheriff’s Office releases November booking report (11/21/2022 through 11/28/2022).
|INMATE NAME
|AGE
|ADDRESS
|DATE BOOKED
|OFFENSES
|Anderson, Calvin
|27
|791 GLENDA DR, MARKSVILLE
|11/25/2022
|BATTERY OF A DATING PARTNER
|Anderson, Roderick
|60
|402 SOUTH KNOLL AVENUE, BUNKIE
|11/25/2022
|CONTEMPT – FAIL TO APPEAR, CONTEMPT – FAIL TO APPEAR
|Anderson Sr., Ronnie D.
|40
|120 SENIORS ST., BUNKIE
|11/22/2022
|PROBATION/PAROLE VIOLATION
|Barbry Jr., Brent Dale
|28
|210 BORDELON ST, MARKSVILLE
|11/22/2022
|PROBATION/PAROLE VIOLATION
|Blood, Eden D.
|33
|180 BILLY LANE, POLLOCK
|11/25/2022
|FAIL TO APPEAR, THEFT, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS
|Bonds, Kenneth Wayne
|57
|933 BORDELONVILLE RD, MOREAUVILLE
|11/26/2022
|RECKLESS OPERATION NO ACCIDENT, SUSPENSION/REVOCATION/CANCELLATION OF LICENSES; JUDICIAL REVIEW, VEHICLE LICENSE REQUIRED, EVIDENCE OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE LIABILITY SECURITY CONTAINED IN VEHICLE
|Boudreaux, Mark L.
|66
|370 WEST CANDLESTICK DR, LUMBERTON
|11/21/2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDERS
|Byrd, Semaj
|29
|2606 WADE RD, BAYTOWN, TEXAS
|11/26/2022
|ASSAULT-AGGRAVATED DISTURBING THE PEACE BY FIGHTING, DOMESTIC ABUSE BATTERY
|Cannon, Shannon
|47
|115 HILLSDALE DR, PINEVILLE
|11/27/2022
|CONTEMPT-FAIL TO COMPLY WITH TERMS OF SENTENCE
|Clark, Stormee
|27
|1419 E WALLISVILLE RD, TEXAS
|11/26/2022
|ASSAULT-AGGRAVATED
|Clark, Zaria
|24
|14504 BRYAR FOREST DR, TEXAS
|11/26/2022
|DISTURBING THE PEACE BY FIGHTING, DOMESTIC ABUSE BATTERY
|Coleman, Darius
|19
|281 LONGBRIDGE ROAD, COTTONPORT
|11/27/2022
|RESISTING ARREST OR OFFICER
|Cooper, Kanisha N.
|25
|311 FERDINAND STREET, MARKSVILLE
|11/26/2022
|CONTEMPT -FAIL TO APPEAR -TRAFFIC
|Fruge, Jason
|42
|663 W BONTEMPT ST., MARKSVILLE
|11/24/2022
|FILING FALSE RECORDS
|Green, Teddy
|30
|180 BILLY JOHN LANE, POLLOCK
|11/25/2022
|CONTEMPT – FAIL TO APPEAR, CONTEMPT -FAIL TO APPEAR -TRAFFIC
|Henry, Latracus S.
|31
|409 SOUTH MARSHALL BLVD, BUNKIE
|11/22/2022
|SECOND-DEGREE MURDER, ILLEGAL USE OF WEAPONS, POSSESSION OF FIREARM OR CARRYING CONCEALED WEAPON BY A PERS, OBSTRUCTION OF JUSTICE
|Jackson, Jaiven T.
|23
|259 WALTON, MARKSVILLE
|11/25/2022
|SECOND-DEGREE CRUELTY TO JUVENILES, DOMESTIC ABUSE CHILD, ENDANGERMENT LAW 1ST OFFENSE, BATTERY OF A DATING PARTNER
|Mayeaux, Blake J.
|40
|695 JACKS RD, HESSMER
|11/23/2022
|POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, ILLEGAL CARRYING OF A WEAPON, PROPER EQUIPMENT REQUIRED ON VEHICLES
|Pearson, Jo’Shawn
|22
|1950 VALVERDA RD, MARINGOUIN
|11/27/2022
|CONTEMPT – FAIL TO APPEAR
|Redmon, Nena Marie
|20
|200 N MARSHALL ST., BUNKIE
|11/21/2022
|DEFAMATION
|Simms, Traveon
|39
|349 S. LIVE OAK ST., SIMMESPORT
|11/26/2022
|CONTEMPT -FAIL TO APPEAR -TRAFFIC, CONTEMPT – FAIL TO APPEAR
|Stevenson, Javonte D.
|20
|532 MAIN ST., SIMMESPORT
|11/25/2022
|RESISTING A POLICE OFFICER WITH FORCE OR VIOLENCE, AGGRAVATED ASSAULT ON A PEACE OFFICER
|Stevenson, Shannon
|39
|309 SOUTH COTTONWOOD ST., BUNKIE
|11/21/2022
|CONTEMPT-FAIL TO COMPLY WITH TERMS OF SENTENCE
|Williams Daniell
|29
|121 E. PINE St., BUNKIE
|11/24/2022
|DISTURBING THE PEACE, BATTERY-SIMPLE
|Williams, Angel
|21
|416 SPRING BAYOU #7, MARKSVILLE
|11/27/2022
|CONTEMPT – FAIL TO APPEAR