ALEXANDRIA, La. (WNTZ) – Avoyelles Parish Sheriff’s Office releases November booking report (11/21/2022 through 11/28/2022).

INMATE NAMEAGEADDRESSDATE BOOKEDOFFENSES
Anderson, Calvin27791 GLENDA DR, MARKSVILLE11/25/2022BATTERY OF A DATING PARTNER
Anderson, Roderick60402 SOUTH KNOLL AVENUE, BUNKIE11/25/2022CONTEMPT – FAIL TO APPEAR, CONTEMPT – FAIL TO APPEAR
Anderson Sr., Ronnie D.40120 SENIORS ST., BUNKIE11/22/2022PROBATION/PAROLE VIOLATION
Barbry Jr., Brent Dale28210 BORDELON ST, MARKSVILLE11/22/2022PROBATION/PAROLE VIOLATION
Blood, Eden D.33180 BILLY LANE, POLLOCK11/25/2022FAIL TO APPEAR, THEFT, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS
Bonds, Kenneth Wayne57933 BORDELONVILLE RD, MOREAUVILLE11/26/2022RECKLESS OPERATION NO ACCIDENT, SUSPENSION/REVOCATION/CANCELLATION OF LICENSES; JUDICIAL REVIEW, VEHICLE LICENSE REQUIRED, EVIDENCE OF COMPULSORY MOTOR VEHICLE LIABILITY SECURITY CONTAINED IN VEHICLE
Boudreaux, Mark L.66370 WEST CANDLESTICK DR, LUMBERTON11/21/2022VIOLATION OF PROTECTIVE ORDERS
Byrd, Semaj292606 WADE RD, BAYTOWN, TEXAS11/26/2022ASSAULT-AGGRAVATED DISTURBING THE PEACE BY FIGHTING, DOMESTIC ABUSE BATTERY
Cannon, Shannon47115 HILLSDALE DR, PINEVILLE11/27/2022CONTEMPT-FAIL TO COMPLY WITH TERMS OF SENTENCE
Clark, Stormee271419 E WALLISVILLE RD, TEXAS11/26/2022ASSAULT-AGGRAVATED
Clark, Zaria2414504 BRYAR FOREST DR, TEXAS11/26/2022DISTURBING THE PEACE BY FIGHTING, DOMESTIC ABUSE BATTERY
Coleman, Darius19281 LONGBRIDGE ROAD, COTTONPORT11/27/2022RESISTING ARREST OR OFFICER
Cooper, Kanisha N.25311 FERDINAND STREET, MARKSVILLE11/26/2022CONTEMPT -FAIL TO APPEAR -TRAFFIC
Fruge, Jason42663 W BONTEMPT ST., MARKSVILLE11/24/2022FILING FALSE RECORDS
Green, Teddy30180 BILLY JOHN LANE, POLLOCK11/25/2022CONTEMPT – FAIL TO APPEAR, CONTEMPT -FAIL TO APPEAR -TRAFFIC
Henry, Latracus S.31409 SOUTH MARSHALL BLVD, BUNKIE11/22/2022SECOND-DEGREE MURDER, ILLEGAL USE OF WEAPONS, POSSESSION OF FIREARM OR CARRYING CONCEALED WEAPON BY A PERS, OBSTRUCTION OF JUSTICE
Jackson, Jaiven T.23259 WALTON, MARKSVILLE11/25/2022SECOND-DEGREE CRUELTY TO JUVENILES, DOMESTIC ABUSE CHILD, ENDANGERMENT LAW 1ST OFFENSE, BATTERY OF A DATING PARTNER
Mayeaux, Blake J.40695 JACKS RD, HESSMER11/23/2022POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, ILLEGAL CARRYING OF A WEAPON, PROPER EQUIPMENT REQUIRED ON VEHICLES
Pearson, Jo’Shawn221950 VALVERDA RD, MARINGOUIN11/27/2022CONTEMPT – FAIL TO APPEAR
Redmon, Nena Marie 20200 N MARSHALL ST., BUNKIE11/21/2022DEFAMATION
Simms, Traveon39349 S. LIVE OAK ST., SIMMESPORT11/26/2022CONTEMPT -FAIL TO APPEAR -TRAFFIC, CONTEMPT – FAIL TO APPEAR
Stevenson, Javonte D.20532 MAIN ST., SIMMESPORT11/25/2022RESISTING A POLICE OFFICER WITH FORCE OR VIOLENCE, AGGRAVATED ASSAULT ON A PEACE OFFICER
Stevenson, Shannon39309 SOUTH COTTONWOOD ST., BUNKIE11/21/2022CONTEMPT-FAIL TO COMPLY WITH TERMS OF SENTENCE
Williams Daniell29121 E. PINE St., BUNKIE11/24/2022DISTURBING THE PEACE, BATTERY-SIMPLE
Williams, Angel21416 SPRING BAYOU #7, MARKSVILLE11/27/2022CONTEMPT – FAIL TO APPEAR